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MEB, dört beceride ilk Türkçe elektronik sınav düzenledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride dil yeterlilikleri ölçen ilk Türkçe elektronik sınavı (e-sınav) Ankara'da yaptıklarını belirtti.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:45
MEB, dört beceride ilk Türkçe elektronik sınav düzenledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride dil yeterlilikleri ölçen ilk Türkçe elektronik sınavı (e-sınav) Ankara'da yaptıklarını belirterek, "Pilot uygulamalardan sonra elde edilen verileri kullanarak mevcut durumumuzu göreceğiz ve ana dildeki her bir beceri ile akademik başarı arasındaki ilişkileri inceleyeceğiz." dedi.

 

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dil becerisini ölçmeye yönelik sınav yapabilme ile ilgili çalışmaları 2018'de başlattıklarını hatırlattı.

Çalışmaların tamamlandığını ve ilk pilot uygulamayı Ankara'da gerçekleştirdiklerini bildiren Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Pilot uygulama için 15 il seçildi. İlk uygulama Ankara'da gerçekleştirildi. Sınava Ankara'da 9 okuldan 7. sınıf öğrencilerinden seçilen 374 öğrenci katılıyor. MEB, Ankara elektronik sınav merkezinde uluslararası standartlarda sınav salonu oluşturdu. Nisan ayında ise pilot seçilen Ankara, İstanbul, Bursa, Kütahya, Denizli, Aydın, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Muğla, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Samsun ve Konya olmak üzere 15 ilde bu sınavı uygulayacağız."

- "Milli Eğitim sistemimizde bir ilk"

Türkçede dört dil yeterliliğinin ölçülmesine ilişkin e-sınav uygulamasını çok önemsediklerini ifade eden Selçuk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu uygulama, milli eğitim sistemimizde bir ilktir. İlk kez Türkçe dört beceriyi ölçen bir e-sınav yapıyoruz. Arkadaşlarımız çok yoğun bir çalışma yaptılar. Soruların hazırlanması, soru havuzu oluşturulması ve yazılım geliştirilmesi aşamaları arkadaşlarımız tarafından titizlikle yürütüldü ve başarı ile tamamlandı. Pilot uygulamalardan sonra elde edilen verileri kullanarak mevcut durumumuzu göreceğiz ve ana dildeki her bir beceri ile akademik başarı arasındaki ilişkileri inceleyeceğiz. Ana dil eğitiminde, öğretmenlerimizin dört beceride ölçme yapabilmeleri için eğitimler düzenleyeceğiz. 2019 yılında farklı sınıflardaki öğrencilerimize yönelik ana dilde dört beceri izleme ve değerlendirme araştırmaları, daha sonra 81 ilimizi kapsayacak şekilde devam edecek. İzleme araştırmalarından elde edeceğimiz geri beslemelerle ana dil eğitimimizi sürekli güçlendireceğiz."

- Suriyeliler için de e-sınav yapılacak

Bakan Selçuk, Suriyelilere yönelik Türkçe öğretiminde de bu elektronik sınavları kullanmayı planladıklarını belirtti. Türkiye'de yaşayan Suriyelilere Türkçe öğretimi ile ilgili çok sayıda projeyi başarılı şekilde uyguladıklarını vurgulayan Selçuk, "2019'da dört beceride Türkçe sınavını bu projelerin çıktılarını değerlendirmek için de kullanacağız. Böylece projelerin verimliliğini de izleme imkanımız olacak." diye konuştu.

- Ölçme merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri yürütülecek

81 ilde kurdukları ölçme ve değerlendirme merkezlerinin izleme ve değerlendirme araştırmalarında çok önemli bir işlev gördüğünün altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

"81 ilde kurduğumuz ölçme ve değerlendirme merkezlerimizi, izleme ve değerlendirme araştırmalarımızda aktif olarak kullanıyoruz. Bu merkezlerimizi sadece Türkçe dört beceri sınavları için değil aynı zamanda nisan ayında 81 ilde yapacağımız Türkçe, matematik ve fen bilimlerinde 4., 7. ve 10. sınıflara yönelik izleme araştırmalarında da kullanacağız. Bu merkezlerimizi her ilde Ar-Ge araştırmaları ve proje yönetimlerini de kapsayacak şekilde genişleteceğiz."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav süreçlerinin geliştirilmesi ve yürütülmesinde emek veren Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına teşekkür ederek, projenin hayırlı olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:45
  1. Şanlıurfa
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. Muğla
  5. Kütahya
  6. Konya
  7. İstanbul
  8. Gaziantep
  9. Erzurum
  10. Denizli
  11. Bursa
  12. Aydın
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. Adıyaman
  16. dört dil becerisi sınavı
  17. meb
  18. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  19. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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