2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Fiziki Durumları Uygun, Öğrenci Ve Kursiyer Kapasitesi Olan Resmi Orta Okul, İmam Hatip Orta Okulları, Orta Öğretim Kurumları ve Halk Eğitim Merkezlerine Bağlı Olarak Açılmaktadır. Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Ücretsiz Olarak Verilmektedir. Kurslarda Devam Zorunludur Ve 1/10’dan Fazla Devamsızlık Yapan Öğrencinin Kaydı Silinir Ve O Eğitim Öğretim Dönemi İçerisinde Bir Daha Kaydı Alınmaz. e-Kılavuzu yayımlandı. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının takvimi belli oldu. DYK'ya kayıt olmak isteyenler “MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları ne zaman başlayacak?” sorusunu araştırıyorlar. Peki MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları ne zaman başlayacak? İşte Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2019-2020 takvimi...

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları ne zaman başlayacak?

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının başlayacağı tarih 30 Eylül 2019.

DYK nedir?

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları fiziki durumları uygun, öğrenci ve kursiyer kapasitesi olan resmi Orta Okul, İmam Hatip Orta Okulları, Orta Öğretim Kurumları ve Halk Eğitim Merkezlerine bağlı olarak açılmaktadır. Destekleme Ve Yetiştirme Kursları ücretsiz olarak verilmektedir. Kurslarda devam zorunludur Ve 1/10’dan fazla devamsızlık yapan öğrencinin kaydı silinir ve o Eğitim Öğretim dönemi içerisinde bir daha kaydı alınmaz.