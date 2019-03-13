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MEB, Bursluluk Sınavı kılavuzunu yayınladı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 22 Mart'a kadar sürecek

13 Mart 2019 Çarşamba 10:19
MEB, Bursluluk Sınavı kılavuzunu yayınladı

ANKARA (AA) - İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 22 Mart'a kadar alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu'nu internet sitesinden yayınladı.

Buna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 2 Haziran'da yapılacak. Sınav başvuruları, 22 Mart'a kadar sürecek.

Başvuru iş ve işlemleri, "http://www.meb.gov.tr", "http://odsgm.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinden yapılacak.

Başvurularda, öğrencinin ailelerin 2018'de elde ettiği tüm gelirleri, mevzuatta belirlenen usul ve esaslarla dikkate alınacak.

Kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri hesaplanan rakamı geçen öğrencilerin başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecek.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:19
  1. İOKBS
  2. meb
  3. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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