Bursluluk sınavı MEB İOKBS sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak? | PYBS 3 Haziran İOKBS sınav sonuçları

Bursluluk sınavı son dakika sonuçları için heyecan dorukta. Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavı (PYBS) olarak bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarının MEB takvimine göre yarın (18 Temmuz 2018 Çarşamba) açıklanması bekleniyor. Binlerce iokbs sonuçlarını bekleyen öğrencilerin göze MEB PYBS 2018 İOKBS sonuçların açıklanacağı saate çevrildi. Peki bursluluk (İOKBS) sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak?

İOKBS 2018 SONUÇLARIN YARIN ÖĞLEDEN SONRA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Bursluluk sınavı son dakika sonuçları için heyecan dorukta. Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavı (PYBS) olarak bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarının MEB takvimine göre yarın (18 Temmuz 2018 Çarşamba) açıklanması bekleniyor. Binlerce iokbs sonuçlarını bekleyen öğrencilerin göze MEB PYBS 2018 İOKBS sonuçların açıklanacağı saate çevrildi. Peki bursluluk (İOKBS) sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar kapsaında uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran’da binlerce öğrencinin katılımıyla yapılmıştı. MEB İOKBS sınav takvimine göre, PYBS yani İOKBS 2018 sonuçlar ise 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinde açıklanacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan ve dahi mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verebilecek.

MEB İOKBS 2018 BURS ÜCRETİ NE KADAR? VE İOKBS BURS PARALARI NE ZAMAN ALINIR?

2018 Bursluluk ücretleri (İOKBS) bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL