MEB, BİMER'e ulaşan 42 binin üzerinde başvuruyu cevapladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yılın ocak-nisan ayları itibarıyla Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Sistemi'ne yapılan 42 bin 495 başvuruya ortalama 9 gün içinde yüzde 99,5 oranında cevap verildi. MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, başvuruların cevaplanma sürelerini kısaltmak, cevap kalitesini artırmak ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek amacıyla Aydın'da düzenlenen Bilgi Edinme ve BİMER Eğitim Semineri'nde, 105 katılımcıya BİMER Sistemi ile ilgili eğitim verildi.

Seminerde, Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Emine Azdiken "Etkili İletişim Teknikleri ve Güzel Konuşma" dersi verdi. Başbakanlık uzmanlarınca katılımcılara, "BİMER", "BİMER Sistemi Mevzuatı", "BİMER kullanımı ile ihbar ve şikayet başvurularının değerlendirilmesi" başlıklarında eğitim verildi. Öte yandan, vatandaşların BİMER'e Milli Eğitim Bakanlığı için yaptığı başvurular ile bu başvurulara verilen cevaplara ilişkin veriler de açıklandı.

Buna göre, MEB tarafından yılın ilk 4 ayı itibarıyla BİMER Sistemi'nde yapılan 42 bin 495 başvuruya ortalama 9 gün içinde yüzde 99,5 oranında cevap verildi. MEB'e en fazla başvuru İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü için yapıldı. 8 bin 334 başvurunun geldiği İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünü, 4 bin 755 başvuruyla Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 2 bin 347 başvuru alınan Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 1613 başvurunun geldiği Teftiş Kurulu Başkanlığı ve bin 282 başvuru yapılan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü izledi. En fazla başvurunun geldiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Başvuruların yüzde 94,8'i internetten, yüzde 5,2'si ise telefonla alındı. Başvuruların yüzde 80,6'sı lise ve üzeri eğitim düzeyindeki vatandaşlarca yapıldı.

