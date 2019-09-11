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MEB bilgi güvenliğini "MEBBulut" ile korumaya aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesindeki tüm kurum ve birimlerin daha güvenli bir şekilde bilgi paylaşımı yapabilmesine imkan tanıyan, yüzde 100 yerli imkanlarla oluşturulan "MEBBulut" sistemini hizmete sundu- Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi'ndeki tedbirler dikkate alınarak kurulan, "iCloud" benzeri bulut depolama sistemi "MEBBulut" ile veriler kriptolu ve güvenli bir şekilde saklanıyor - Sistemle anlık olarak veri paylaşımında bulunma ve bu veriyi dünyanın her yerine hızlı bir biçimde iletebilmeye olanak tanınıyor

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:21
MEB bilgi güvenliğini "MEBBulut" ile korumaya aldı

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bünyesindeki tüm kurum ve birimlerin daha güvenli bir şekilde bilgi paylaşımı yapabilmesine imkan tanıyan, yüzde 100 yerli imkanlarla oluşturulan "MEBBulut" sistemini hizmete sundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında veriye dayalı yönetim sistemine geçiş süreçlerine yönelik çalışmaları devam ettiren Bakanlık, bu kapsamda "iCloud" benzeri bir bulut depolama sistemi olan "MEBBulut"u hayata geçirdi.

Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi'ndeki tedbirler dikkate alınarak kurulan depolama sistemi "MEBBulut", "https://bulut.meb.gov.tr" adresi üzerinden hizmet vermeye başladı.

Sistem sayesinde MEB bünyesindeki tüm kurum ve birimlerin daha hızlı, fonksiyonel ve güvenli bir şekilde veri paylaşımını yapabilmesine imkan tanınacak. Sistemdeki verilere web, mobil ve masaüstü uygulamaları üzerinden güvenli bir şekilde erişilebilecek.

Tamamen yerli imkanlarla hazırlanan sistemdeki veriler MEB altyapısında kriptolu ve güvenli bir şekilde saklanıyor ve hiçbir verinin dışarı çıkmasına izin verilmiyor.

MEBBulut sistemi ile kurum genelinde herkes için ortak bir çalışma alanı da sağlanıyor.

Ayrıca sistemle anlık olarak veri paylaşımında bulunma ve bu veriyi dünyanın her yerine hızlı bir biçimde iletebilmeye olanak tanınıyor.

Hiçbir veri kalıcı olarak silinemediği için yüksek seviyede veri koruması sağlanırken, sistem zararlı yazılımlara karşı da yüksek koruma içeriyor.

Öte yandan diğer kurumlar ile bilgi alışverişi yapılmasına da olanak tanıyan MEBBulut, kurumlar arası güvenli veri paylaşımına da katkı sunacak.







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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:21
  1. "MEBBulut" sistemi
  2. 2023 Eğitim Vizyonu
  3. Bilgi ve İletişim Güvenliği
  4. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

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