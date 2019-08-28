MEB AÖL sınava nerede ve hangi derslerden gireceğim? sorusu açık lise öğrencilerinin merak ettiği sorular arasında. Peki AÖL sınavlarına nerede ve hangi derslerden girilir?

MEB AÖL sınava nerede ve hangi derslerden gireceğim?

Sınavlara internet üzerinde yayınlanan size ait Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul/ okullarda girilecektir. Sınavına gireceğiniz dersler, sistem üzerinden seçmiş olduğunuz Sınav Giriş Belgesinde belirtilen derslerdir.

Sistemden sınav giriş belgenizi çıkartmanın üçüncü adımında sisteme giriş yaptıktan sonra kendi sayfanız açılacaktır. Açılan sayfada soldaki menülerden “öğrenci bilgilerini” tıkladığınızda alt menüler açılır. Alt menüler içerisinden “Sınav giriş belgesi”ni tıkladığınızda “… tarih / …. Dönem Sınav Giriş Belgesi” açılır. Bu belgede Cumartesi (saat 09.30) ve öğle (saat 14.00) ve Pazar sabah (saat: 09.30) oturumlarında sınava gireceğiniz dersler ve sınav yeri adresi (sınava gireceğiniz okul adı ve adres bilgisi) yer alır. Bu belgenin bir çıktısını yazdır butonuna basarak almalısınız.

Açık Öğretim ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Sınavları ile ilgili açıklamalar:

Sınava girerken Sınav Giriş Belgensi ve mutalka kimlik belgenizi (Yoksa Sürücü Belgesi veya Pasaportunuzu) yanınızda bulundurun. Ayrıca Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartınızı yanınızda bulundurmanız lehinizedir.

Sınavlara cep telefonu, silah, bıçak vb. araç gereçlerle girilmesi yasaktır.

Sınav başlama saatinden yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunun.

Bir oturumdaki sınav süresi 180 dakikadır. Sınavlara 20 dakikadan fazla geciken alınmaz. Sınavlarda kopya analizi uygulanmaktadır. Sınavınızın iptal olmaması için kopya çekmeyin ve kopya vermeyin.

Yedek salonda sınava girecek adayların sınava girecekleri dersin adını cevap kağıdına kodlaması zorunludur.

Not: Öğrenci Kimliği Zorunlu Değildir.

Seçmiş olduğunuz derslerden Dil ve Anlatım dersinden başarılı olmak zorundasınız. Bunun dışındaki derslerden 3 kez sınavına girip başarısız olduğunuz derslerden muaf olursunuz. Muaf olduğunuz dersin kredisini kazanamazsınız. Bunun yerine bir sonraki dönemde seçmeli bir ders seçebileceğiniz gibi muaf olduğunuz dersi de tekrar seçebilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi kitapları nereden ve nasıl alınır?

Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler, önceleri kitaplarını Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile alıyorlardı. Ancak yeni sistemde semtinizde bulunan örgün liselerden ilgili kitapları temin edebilirsiniz. Üstelik alacak olduğunuz bu kitaplar için sizden herhangi bir ücret de talep edilmez.