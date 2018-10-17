MEB AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman yapılacak? AÖL sınav giriş belgesi

Açık öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Yeni AÖL kitapları ne zaman verilecek? Soruları merak konusu olmaya devam ediyor. Eğitim ve öğretimini dışarıdan AÖL okumak isteyen adaylar, AÖL 1. Dönem sınavına girecek. Peki MEB’in AÖL takvimine göre, AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi’nin (AÖL) 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağı, çok sayıda öğrenci tarafından merak ediliyor. 2018 AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardandan bu kez gözler AÖL 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre; AÖL 1. dönem sınavları 08-09 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 1. dönem sınavları dâhil bundan sonra yapılacak olan sınavlarda yeni kitaplardan sorumlu olacak. çık lise sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesinde açıklanıyor. Açık Öğretim Lisesinde okutulmakta olan ders kitapları halk eğitimi merkezlerine en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar ulaştırılmış olacaktır.