MEB "ahşap oyuncak" üretimi için Ar-Ge yapacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitimi Bakanı Ziya Selçuk, ahşap oyuncak üretimini sektör temsilcileriyle birlikte yürütmek ve bu alanda yerli üretime destek olmak istediklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimiyle ilgili sektör temsilcileri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Selçuk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya sektör temsilcilerinin yanı sıra Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Numanoğlu, daire başkanları ve uzmanlar katıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, toplantıda, ahşap oyuncak eğitimi müfredatının birlikte oluşturulması, sektör temsilcilerinin tecrübelerinin pilot okullara transferinin sağlanması, bu alanda eğitim verecek öğretmenlerin işbaşı eğitimlerine sektörün destek vermesi, öğrencilerin eğitiminin gerçek üretim ortamlarında yapılmasının sektör tarafından desteklenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, sektör temsilcileri, Bakanlığın alandaki gelişmelere yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yürütmesini talep etti. Okul öncesi eğitimde çocukların gelişimini destekleyici ahşap oyuncak ve zeka materyallerinin tasarlanması ile okullarda kurulması planlanan beceri atölyelerinde bu materyallerin kullanımına yönelik bir Ar-Ge birimi kurulmasına karar verildi.

- Yerli üretime destek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ahşap oyuncaklarla ilgili yürütülen projeyi çok önemsediklerini belirterek yeni başlatılan pilot proje için illerde altyapısı güçlü okulları seçtiklerini bildirdi.

Ankara'da Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezinden sonra İstanbul'da Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa'da İnegöl Hacı Sevim Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Balıkesir'de de Dursunbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini proje okul olarak belirlediklerini kaydeden Bakan Selçuk, bu okulların sayısını sektörün o ildeki durumuna göre artıracaklarını vurguladı.

Ahşap oyuncakta yerli üretimin oldukça sınırlı olduğunun altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu süreci sektör temsilcileri ile birlikte yürütmek ve bu alanda yerli üretime destek olmak istiyoruz. Böylece ortak projeler geliştirebileceğiz, birbirimizi destekleyebileceğiz. Ayrıca sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü ortaöğretim seviyesinde yetiştirebileceğiz. Böylece hem kendi pazarımızı yerli üretimle destekleyebileceğiz hem de dünyada bu pazarda ülke olarak daha güçlü yer alabileceğiz."

- 3 milyar doların üzerinde oyuncak ithal ediliyor

Toplantıda, dünyada önemli bir pazar oluşturan ahşap oyuncak üretiminde ülkeler arasında kıyasıya bir rekabet söz konusu olduğu dile getirilirken, Türkiye'nin son 5 yılda yaptığı oyuncak ithalatının bedelinin 3 milyar doları aştığı bildirildi. Bu rakam göz önüne alındığında hem MEB'in üretime eğitimle destek vermesi hem de yerli üretim yapan sektörle iş birliği geliştirmesinin bu alanda Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağına vurgu yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ülkede ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimi ile ilgili bir süre önce önemli bir adım atarak mobilya ve dekorasyon alanında üretim yapan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ahşap oyuncak üretimi için ilk pilot uygulamayı başlatmıştı.