Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman yapılacak MEB 2018 AKS'ye kimler girer?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen adaylarının beklediği 2018 Adaylık Kaldırma Sınav (AKS) takvimini açıkladı. MEB, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenler için düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavının ne zaman yapılacağını son dakika olarak duyurdu. Peki 2018 AKS sınavı ne zaman? Aday Kaldırma Sınavı baraj puanı kaç?

MEB’in yapacağı 2018 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 9 Aralık Pazar saat 10.00'da 81 il merkezinde tek oturumda yapılacak. Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belgeyle ispatı mümkün mazeretleri (askerlik, doğum ve benzeri sebepler) nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonraki ilk sınava alınacak.

Adaylık Kaldırma Sınavına girecek aday öğretmenlerin sınava girebilmeleri için performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları, sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamaları ve sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmaları gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) kayıtlarına göre, sınava giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran adaylara, sınava giriş belgesi düzenlenerek "www.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

AKS baraj puanı kaç?

Adaylar görev yaptığı ilde sınava girecek. Mazereti nedeniyle başka bir sınav merkezinde sınava girmek isteyen sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, dilekçe ve belgelerini 20 Kasım mesai bitimine kadar MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları halinde talepleri değerlendirilecek. Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Başarı puanı 60 ve üzerindeki aday öğretmenler başarılı sayılacak.

Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler adaylık sürecini tamamlamış sayılacak. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylık kaldırma sınavı nedir?

Tüm devlet memurluklarında olduğu gibi kişinin kamu kurumlarında ilk senesi staj niteliği taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda ise buna aday öğretmen veya stajyer öğretmen denilmektedir. MEB yani Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapmaktadır. Bu sınava adaylık kaldırma sınavı yani AKS adı verilmektedir. Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS, her sene 81 il merkezinde tek sınavda yapılmaktadır.

Adaylık Kaldırma Sınavına kimler girer?

Sınava girecek olan aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);

Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmak,

Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmak,

Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmak şartlarını sağlaması gerekir.