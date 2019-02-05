MEB 750 engelli öğretmen atamasını yaptı

Atama sonuçlarına "https://personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek
05 Şubat 2019 Salı 12:50
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı.
Adaylar, engelli öğretmen atama sonuçlarını, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
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