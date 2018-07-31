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MEB 5 bin ücretli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? Ücretli öğretmen sözlü sınav sonuçları

Öğretmen adaylarının beklediği haber MEB’den gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı duyuruda 5 bin ücretli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı. MEB bugün sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav merkezlerinin ilanını açıklayacak. Peki MEB ücretli 5 bin öğretmen alımına hak kazananları açıkladı mı? 5 bin ücretli öğretmen alımına kimler hak kazandı?

31 Temmuz 2018 Salı 15:18
MEB 5 bin ücretli öğretmen mülakat yerleri açıklandı mı? Ücretli öğretmen sözlü sınav sonuçları

Öğretmen adaylarının beklediği haber MEB’den gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı duyuruda 5 bin ücretli öğretmen atamasının yapılacağını açıkladı. MEB bugün sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav merkezlerinin ilanını açıklayacak. Peki MEB ücretli 5 bin öğretmen alımına hak kazananları açıkladı mı? 5 bin ücretli öğretmen alımına kimler hak kazandı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili takvim yayımlandı. Ücretli öğretmen kadro olarak bilinen 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı takvimi yayınlamıştı. MEB’in resmi duyurusu merakla bekleniyordu öğretmen alım duyurusuna göre, 31 Temmuz’da sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav merkezlerinin ilan edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli 5 bin öğretmen atamasında 6 ili sözlü sınav merkezi olarak belirledi. Sözlü sınav merkezi olarak belirlenen iller şunlar oldu: Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya

MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması atama takvimi ise şöyle oldu:

-Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adayların ve Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı; 31/07/2018

-Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması; 01-04/08/2018

-Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı; 07/08/2018

-Sözlü Sınavların Yapılması; 11-14/08/2018

-Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı; 17/08/2018

-Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması; 17-28/08/2018

-İtirazların Sonuçlandırılması; 31/08/2018

-Atama Tercihlerinin Alınması; 04-07/09/2018

-Atama Sonuçlarının Açıklanması; 11/09/2018

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

-Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

-Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

-KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

-SABIKA KAYDI (E-Devlet Sisteminden alınabilir)

-Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

-Fotoğraf (1 adet)

ÜCRETLİ 5 BİN ÖĞRETMEN NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

MEB atama sonuçlarını (11 Eylül) açıklamasından sonra ücretli 5 bin öğretmen atandıkları okullarda MEB tarafından belirtilen tarihte göreve başlayacak.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:18
  1. Malatya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Erzurum
  5. Ankara
  6. Adana
  7. 5 bin ücretli öğretmen ataması ne zaman
  8. 5 bin ücretli öğretmen mülakat yerleri
  9. 5 bin ücretli öğretmen alımı

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