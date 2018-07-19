MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarını açıklanmasıyla birlikte sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 17 Temmuz’da başladı. Sözleşmeli öğretmen atama tercihlerinde son gün ise 20 Temmuz. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 23 Temmuz’da İKGM üzerinden açıklayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde öğretmen olmak isteyen binlerce öğretmen adayına MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarıyla kapıları açtı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz günlerde öğretmen adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçlarını açıklamıştı. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz’da yapılmıştı. Bu süreçleri geçen 20 bin öğretmen adayı Meb 2018 sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ise 20 Temmuz gününe kadar MEB üzerinden yapacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 2018 MEB üzerinden 23 Temmuz’da açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Öğretmen hayalini MEB’in devreye soktuğu sözleşmeli öğretmenlik olarak gerçekleştirmek isteyen binlerce öğretmen adayı MEB kadrosunda sözleşmeli öğretmen dahi olsa çalışmak istemekte. Sözleşmeli öğretmenlik çıktığı günden bu yana hep tartışılmış, bu konuda MEB eleştirilerin odağında olan kurum olmuştu. Sözleşmeli öğretmenlik normal öğretmenlerden fazla çalıştığı halde hem sosyal haklar konusunda hem de ek ücret konusunda normal öğretmenlerin arkasında yer almakta. Esasında bu gelir farkı SGK’nın (SSK) kesmiş olduğ uyüzde 14’lük dilimden dolayı meydana gelmekte. Sözleşmeli öğretmenlerle kadrolu öğretmenlerin esas maddi farkı ek ders ücretlerinde olmaktadır. 2018 yılında sendika, BES, İlksan vb. gibi kesintileri olmayıp bekar olan bir sözleşmeli öğretmenin aldığı maaş ilk 6 ay net maaş 3.136,90 TL dir. İkinci altı ay net maaç ise 3.252.56 TL dir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İLE KADROLU ÖĞRETMEN ARADAKİ FARK

Sözleşmeli öğretmenin ek dersinden SSK kesintisi yapılmaktadır. Kadrolularda böyle bir kesinti söz konusu değildir. Haftada 15 saat ek dersi olan göreve yeni başlamış bir kadrolu öğretmen, 15 saat ek dersi olan 25 senelik bir sözleşmeli öğretmenden ek derslerdeki SSK kesintisi sebebi ile toplamda daha fazla maaş almaktadır. Sözleşmeli öğretmenler idareci ve ya müfettiş olamazlar. Bu konuda herhangi bir yasal düzenleme ve mevzuat yoktur. Kadroluların bu konuda herhangi bir sıkıntısı yoktur.

Sözleşmeli öğretmenin Özür Durumu hariç il içi ve il dışı tayin hakkı yoktur. Kadrolulara bu hak tanınmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlerin Eş, çocuk, doğum yardımları yoktur. Fakat tüm bu haklar kadrolulara tanınmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları her ilde farklılık göstermektedir. Bu konuda bir bütünlük sağlanamamıştır.

Bazı illerde maaşlar sözleşmede yer aldığı gibi her ayın 15 inde yatmamaktadır. Ayın 23 ünü ve 24 ünü bulmaktadır. Sözleşmelilere özür durumundan yapılan il dışı yer değiştirmelerde YOLLUK dahi verilmemektedir. Oysa bu hak kadrolulara tanınmaktadır.