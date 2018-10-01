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MEB 2018 sınav takvimini açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 sınavı uygulama takvimi yayınlandı. Sınavların tarihleri, süreleri ve sınavlar hakkında detaylar açıklandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 09:34
MEB 2018 sınav takvimini açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavın 2 Haziran 2018'de öğrenim gören öğrenciler için yapılan sınavın sabah saat 10: 00'da gerçekleştirileceğini bildirdi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Burs Sınavı (5, 6, 7,8, 9, 10 ve 11 dersleri) 3 Haziran 2018'de 10: 00'da yapılacaktır.

 2018 yılı sınav takvimi şöyle:

"Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı, 10 Şubat 2018 saat 14.00'da,
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- II. Dönem Sınavı 17-18 Mart 2018,
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 Nisan 2018 saat 14.00,
Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) 2 Haziran 2018 saat 10.00,
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7,8, 9, 10 ve 11. sınıflar) 3 Haziran 2018 saat 10.00,
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- III. Dönem Sınavı 07-08 Temmuz 2018,
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 4 Ağustos 2018 saat 14.00,
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 Ekim 2018 saat 14.00,
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 08-09 Aralık 2018,
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 Aralık 2018 saat 14.00."

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 09:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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