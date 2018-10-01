MEB 2018 sınav takvimini açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavın 2 Haziran 2018'de öğrenim gören öğrenciler için yapılan sınavın sabah saat 10: 00'da gerçekleştirileceğini bildirdi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Burs Sınavı (5, 6, 7,8, 9, 10 ve 11 dersleri) 3 Haziran 2018'de 10: 00'da yapılacaktır.

2018 yılı sınav takvimi şöyle:

"Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı, 10 Şubat 2018 saat 14.00'da,

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- II. Dönem Sınavı 17-18 Mart 2018,

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 Nisan 2018 saat 14.00,

Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) 2 Haziran 2018 saat 10.00,

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7,8, 9, 10 ve 11. sınıflar) 3 Haziran 2018 saat 10.00,

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- III. Dönem Sınavı 07-08 Temmuz 2018,

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 4 Ağustos 2018 saat 14.00,

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 Ekim 2018 saat 14.00,

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 08-09 Aralık 2018,

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 Aralık 2018 saat 14.00."