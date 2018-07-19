Liselere yerleştirme sonuçları MEB 2018 LGS lise okul tercih sonuçları son dakika sorgula

Lise tercihleri sona ermesiyle birlikte 8. sınıf öğrencilerini şimdi de lise yerleştirme tercih sonuçları heyecanı sardı. MEB lise yerleştirme sonuçlarını açıklamasından sonra nakierliil yapmak isteyen öğrenciler bu defa da tercihleri yapacak. Peki nakil işlemleri nakil tercih başvuruları ne zaman? Hazırlık sınıfı nakil işlemleri nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), tarafından 2 Temmuz'da alınmaya başlanan liselere yerleştirme tercihleri geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapıldı. MEB liselere yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarını, 30 Temmuz'da açıklanacak.

NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Nakil tercih başvurularının ilki 6-10 Ağustos'ta, ikincisi 13-17 Ağustos'ta, üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Yatılılık başvuruları, 10-14 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak, Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları halinde, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül'de yapılacak.

NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Nakil işlemleri MEB e okul sistemi üzerinden alınan nakil ve geçiş başvuruları; her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir. Nakil şartlarının taşınması durumunda; Hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı ile. Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 9 uncu sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak içinde bulunulan öğretim yılının Kasım ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz. Ancak, hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler bu Yönetmeliğin nakillerle ilgili hükümlerine göre yürütülür.