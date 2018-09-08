Okullar ne zaman açılacak? Sömestra 15 tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

2018 2019 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. MEB okulların 17 Eylül’de açılacağını duyurdu. Okula yeni başlayacak öğrenciler için ziller 10 Eylül’de çalacak. Peki 2018 2019 eğitim öğretim takvimi nedir? Sömestra-yarı yıl-ara tatil-15 tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte okulların ne zaman tatil olacağına ilişkin son bilgiler….

Milli Eğitim Bakanlığı bir yandan liselere yerleştirme nakil işlemini gerçekleştirirken diğer yandan da yeni eğitim öğretim yılı açılışı için hazırlıklarını yapıyor. Okullar 17 Eylül’de açılacak. Yarıyıl tatili ise 21 Ocak 2019 ve 1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak. 14 Haziran 2019 Cuma günü 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sona erecek.

Anaokuluna başlayacak öğrenciler için ise okula uyum kapsamında 10 Eylül' de ders zili çalacak. 16 Eylül 2019'da okullar açılacak.