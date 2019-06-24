MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak- Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak24 Haziran 2019 Pazartesi 19:44
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı.
Bakanlığın internet sitesinden açıklanan "2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim"e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.
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