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MEB'den 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eylül ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarının olacağını söyleyerek sözleşmeli öğretmen alım mülakatlarının tamamlandığını söyledi. Peki 20 bin öğretmenimizin mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:19
MEB'den 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eylül ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen alımlarının olacağını söyleyerek sözleşmeli öğretmen alım mülakatlarının tamamlandığını söyledi. Peki 20 bin öğretmenimizin mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden önce Haber- ATV ortak yapına katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada atama bekleyen binlerce öğretmen adayının yüzünü güldürecek müjdeyi vermişti. AK Parti iktidarı döneminde 580 bin öğretmenin atandığını bu yıl içinde de yeni atamaların yapılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada öğretmen ataması müjdesi vererek, ''Kılıçdaroğlu diyor ki 'Ben yüzbinlerce öğretmeni alacağım.' Ya nereye alıyorsun? Bunlar dürüst değil, samimi değil, yalan söylüyorlar. Bakın biz geldiğimizden beri 580 bin öğretmen aldık. Bizden önce böyle bir şey yok ama bakın biz ihtiyaca göre alıyoruz. Yeri geliyor 40 bin öğretmen aldık, yeri geldi 30 bin aldık. Şimdi bu yıl da 10 bin almıştık, 20 bin daha alacağız.'' şeklinde konuşmuştu

LGS TERCİH SONUÇLARI 30 TEMMUZ'DA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz hem LGS tercihlerine yönelik hem de 20 bin öğretmen atamasına ilişkin son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz LG tercih sonuçlarının 30Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI EYLÜLDE YAPILACAK

Bakan Yılmaz öğretmen atamalarına yönelik ise şunları söyledi: (Sözleşmeli öğretmenlere mülakat) Bu yıl 584 bin + 25 bin atama yapacağız. 20 bin öğretmenimizin mülakatını tamamladık. 5 bini de tamamlayacağız. En yakın zamanda 20 bin öğretmenimizin mülakat sonuçlarını açıklayacağız.1 Eylül'de 25 bin öğretmenimizi ailemize katacağız."

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 12:19
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YORUM YAZ

  • MetinMetin15 sa önce
    Haberin başlığı ''Mulakat sonucunun tarihini acikladi' diye geciyor, fakat haber icerigi atama sonuclari ile ilgili yani farkli seyler...
  • MetinMetin17 sa önce
    eee tarih nerde,(Editörden: 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI EYLÜLDE YAPILACAKBakan Yılmaz öğretmen atamalarına yönelik ise şunları söyledi: (Sözleşmeli öğretmenlere mülakat) Bu yıl 584 bin + 25 bin atama yapacağız. 20 bin öğretmenimizin mülakatını tamamladık. 5 bini de tamamlayacağız. En yakın zamanda 20 bin öğretmenimizin mülakat sonuçlarını açıklayacağız.1 Eylül'de 25 bin öğretmenimizi ailemize katacağız."
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