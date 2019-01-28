MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih işlemleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları 2019
Binlerce öğretmen adaylarını ilgilendiren ve merakla beklenilen 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih işlemleri başladı.Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik alımı hakkında ayrıntılı bilgiler...28 Ocak 2019 Pazartesi 19:49
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih işlemlerinin alınmasına başlandı.
MEB'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için tercihler başladı.
Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri nereden yapılacak?
Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, elektronik ortamda (https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx) yapılacak. Tercih işlemleri 1 Şubat'a kadar devam edecek, atamalar ise 7 Şubat 2019'da tamamlanacak.
Atamalarda hangi branşın kaç kontenjanı var?
MEB en yüksek kontenjan sınıf öğretmenliğine yer verirken, en fazla kontenjanı ise 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı.
Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan belirlendi. İşte tüm branşların kontenjan istesi...
|Alan Adı
|Başvuru Sayısı
|Toplam Kontenjan
|Başvuru Oranı
|Adalet
|4
|40
%10
|Almanca
|24
|101
%23
|Arapça
|17
|150
%11
|Beden Eğitimi
|118
|845
%13
|Bilişim Teknolojileri
|71
|412
%17
|Biyoloji
|16
|70
%22
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
|3
|24
%12
|Coğrafya
|39
|146
%26
|Denizcilik / Gemi Yönetimi
|2
|7
%28
|Denizcilik/Gemi Makineleri
|3
|3
%100
|Din Kült. ve Ahl.Bil.
|213
|1910
%11
|El San.Tek./El Sanatları
|2
|5
%40
|El San.Tek./Nakış
|1
|5
%20
|Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik
|2
|20
%10
|Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik
|11
|20
%55
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|1
|33
%3
|Felsefe
|28
|155
%18
|Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
|139
|919
%15
|Fizik
|44
|235
%18
|Fransızca
|1
|1
%100
|Gazetecilik
|2
|1
%200
|Görsel Sanatlar
|41
|249
%16
|Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf
|1
|2
%50
|Grafik ve Fotoğraf/Grafik
|2
|4
%50
|Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri
|2
|3
%66
|Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk
|3
|3
%100
|Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği
|14
|35
%40
|Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı
|3
|4
%75
|Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği
|4
|4
%100
|İ.H.L. Meslek Dersleri
|55
|437
%12
|İlköğretim Matematik Öğr.
|126
|1401
%8
|İngilizce
|220
|2038
%10
|İnşaat Tek./Yapı Tasarımı
|2
|3
%66
|İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
|8
|12
%66
|Kimya/Kimya Teknolojisi
|24
|190
%12
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
|6
|5
%120
|Maden Teknolojisi
|2
|2
%100
|Makine Tek./Makine ve Kalıp
|3
|7
%42
|Matematik
|73
|503
%14
|Metal Teknolojisi
|4
|8
%50
|Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
|2
|8
%25
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|4
|10
%40
|Muhasebe ve Finansman
|5
|8
%62
|Müzik
|24
|375
%6
|Okul Öncesi Öğrt
|165
|1601
%10
|Özel Eğitim
|147
|1002
%14
|Plastik Teknolojisi
|4
|4
%100
|Radyo-Televizyon
|1
|1
%100
|Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik
|2
|5
%40
|Rehberlik
|109
|1056
%10
|Sınıf Öğretmenliği
|334
|3047
%10
|Sivil Havacılık
|1
|11
%9
|Sosyal Bilgiler
|121
|577
%20
|Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri
|1
|4
%25
|Tarih
|120
|503
%23
|Tasarım Teknolojileri
|1
|3
%33
|Teknoloji ve Tasarım
|11
|59
%18
|Tekstil Teknolojisi/Trikotaj
|2
|1
%200
|Tekstil Tek./Tekstil Terbiye
|2
|4
%50
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
|4
|11
%36
|Türk Dili ve Edebiyatı
|101
|451
%22
|Türkçe
|188
|1093
%17
|Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği
|1
|4
%25
|Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor
|5
|4
%125
|Ulaştırma Hizmetleri
|7
|22
%31
|Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki)
|1
|1
%100
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|6
|27
%22
|Yiyecek İçecek Hizmetleri
|7
|20
%35