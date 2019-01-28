MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih işlemleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları 2019

Binlerce öğretmen adaylarını ilgilendiren ve merakla beklenilen 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih işlemleri başladı.Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik alımı hakkında ayrıntılı bilgiler...

28 Ocak 2019 Pazartesi 19:49
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih işlemleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları 2019

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercih işlemlerinin alınmasına başlandı.

MEB'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için tercihler başladı.

Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri nereden yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, elektronik ortamda (https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx) yapılacak. Tercih işlemleri 1 Şubat'a kadar devam edecek, atamalar ise 7 Şubat 2019'da tamamlanacak.

Atamalarda hangi branşın kaç kontenjanı var?

MEB en yüksek kontenjan sınıf öğretmenliğine yer verirken, en fazla kontenjanı ise 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı.

Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan belirlendi. İşte tüm branşların kontenjan istesi...

Alan AdıBaşvuru SayısıToplam KontenjanBaşvuru Oranı
Adalet440
%10
Almanca24101
%23
Arapça17150
%11
Beden Eğitimi118845
%13
Bilişim Teknolojileri71412
%17
Biyoloji1670
%22
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri324
%12
Coğrafya39146
%26
Denizcilik / Gemi Yönetimi27
%28
Denizcilik/Gemi Makineleri33
%100
Din Kült. ve Ahl.Bil.2131910
%11
El San.Tek./El Sanatları25
%40
El San.Tek./Nakış15
%20
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik220
%10
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik1120
%55
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri133
%3
Felsefe28155
%18
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji139919
%15
Fizik44235
%18
Fransızca11
%100
Gazetecilik21
%200
Görsel Sanatlar41249
%16
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf12
%50
Grafik ve Fotoğraf/Grafik24
%50
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri23
%66
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk33
%100
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği1435
%40
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı34
%75
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği44
%100
İ.H.L. Meslek Dersleri55437
%12
İlköğretim Matematik Öğr.1261401
%8
İngilizce2202038
%10
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı23
%66
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği812
%66
Kimya/Kimya Teknolojisi24190
%12
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri65
%120
Maden Teknolojisi22
%100
Makine Tek./Makine ve Kalıp37
%42
Matematik73503
%14
Metal Teknolojisi48
%50
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı28
%25
Motorlu Araçlar Teknolojisi410
%40
Muhasebe ve Finansman58
%62
Müzik24375
%6
Okul Öncesi Öğrt1651601
%10
Özel Eğitim1471002
%14
Plastik Teknolojisi44
%100
Radyo-Televizyon11
%100
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik25
%40
Rehberlik1091056
%10
Sınıf Öğretmenliği3343047
%10
Sivil Havacılık111
%9
Sosyal Bilgiler121577
%20
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri14
%25
Tarih120503
%23
Tasarım Teknolojileri13
%33
Teknoloji ve Tasarım1159
%18
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj21
%200
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye24
%50
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme411
%36
Türk Dili ve Edebiyatı101451
%22
Türkçe1881093
%17
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği14
%25
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor54
%125
Ulaştırma Hizmetleri722
%31
Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki)11
%100
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri627
%22
Yiyecek İçecek Hizmetleri720
%35

 

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