MEB, 1974 yükseköğrenim yurdunu devredecek

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılış izni ve denetleme yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir yıllık sürede toplam 1974 yurdun devri yapılacak.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen eğitim alanındaki yeni düzenlemelerin detaylarına ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

5661 sayılı Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanun'da yapılan değişiklikle MEB'de olan yükseköğretim öğrencilerine yönelik yurtların açılış izni verme yetkisinin Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildiğini anımsatan Yıldız, "Bundan sonra söz konusu yurtların açılışları, hizmet standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi gibi bütün yetkiler, Gençlik ve Spor Bakanlığında olacak. Yalnız bu uygulamanın yönetmeliği düzenleninceye kadar bir yıl süreyle işlemler, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülecek." dedi.

İki bakanlığın yönetmelik çalışmalarını yürüteceğini aktaran Yıldız, "Türkiye genelinde Bakanlığımıza bağlı 4 bin 587 yurdun 1974'ü yükseköğrenim düzeyinde. Bir yıllık geçiş sürecinde yönetmelik çalışmalarını tamamlayacağız ve ardından bu yurtları Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna devredeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Özel milletlerarası okullara "eğitime başlama" kolaylığı

Yapılan başka bir düzenlemeyle özel sektöre de mesleki eğitim merkezlerini açabilme imkanı verildiğini aktaran Yıldız, düzenlemeyle mesleki eğitime katkı sağlanmasını amaçladıklarını vurguladı.

Genel Müdür Muammer Yıldız, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yapılan değişikliğe yönelik şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü özel milletlerarası okulların eğitim öğretime başlama takvimi kanuna göre 1 Eylül'dü. 1 Eylül'e kadar açılan okullar eğitim öğretime başlayabiliyor, daha sonra açılan okullar ise bir sonraki yıl eğitim öğretime başlayabiliyordu. Biz özel milletlerarası okullara programını uyguladıkları ülkenin öğretime başlama tarihleri, müfredatları, öğrenci kitlesi, öğretmen kadrosunu dikkate alarak, 1 Eylül'den sonra açıldığında da eğitim öğretimi yapabilme imkanını tanıdık. Örneğin, anaokulları da bu şekilde açılabiliyor. Aynı hakkı milletlerarası okullara da tanıdık."

Geçen öğretim yılı görüş alarak bu uygulamanın yapıldığını ve ardından 28 okul daha açıldığını belirten Yıldız, şu anda Türkiye'de 162 özel milletlerarası okul bulunduğunu, uygulamayla kayıt dışılığın önüne geçilmesinin de amaçlandığını kaydetti.

Yıldız, Türkiye'nin uluslararası eğitim sektöründeki rolü açısından da okulların önemine işaret ederek, düzenlemenin 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda yapıldığını vurguladı.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Yıldız, gerçeğe aykırı reklam, ilan verme veya öğrenci bilgilerini reklam ya da ilanında kullanma fiillerinden herhangi birini yapan özel öğretim kurumlarına ceza verilmesini amaçlayan düzenlemenin ise zaten uygulamada olduğunu fakat yapılan küçük bir ifade düzenlemesiyle uygulamada oluşan karışıklığın giderildiğini kaydetti.

- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine hizmet alan birey sayısına göre Bakanlıkça ödeme yapıldığına işaret eden Yıldız, yeni düzenlemeyle her engel türüne göre öğretim programında belirlenen yaştaki engelli bireylere eğitim verilmesi ve destek eğitimi verilecek hastalık türlerinin açıkça yazılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Bu düzenlemeyle destek eğitim programlarında yaş gruplarının belirleneceğini ve böylelikle daha sağlıklı bir hizmet verileceğini söyleyen Yıldız, erişkinler için engellilik sağlık kurulu raporlarıyla asgari yüzde 20 oranında engelli olan; 18 yaş altı çocuklar için de özel gereksinim raporuyla görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği bulunan, öğrenme güçlüğü, dil ve konuşma, otizm spektrum bozukluğu olanlara yaş gruplarına göre hizmet sağlanacağını aktardı.