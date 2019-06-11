MEB'ten özel yetenek sınavı! 11 bine yakın öğrenci yerleştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 11 bine yakın öğrenci yerleştirilecek.

11 Haziran 2019 Salı 13:50
MEB'ten özel yetenek sınavı! 11 bine yakın öğrenci yerleştirilecek

Bu yıl, fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri,  proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin  Anadolu teknik programları, 1 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS)  kapsamındaki merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak.

Sınavsız yerleştirmede ise öğrencilerin ikametgahlarına en yakın  okullara kayıtları tercihlerine göre yapılacak.Bakanlığın 1 Haziran'da yaptığı LGS kapsamındaki merkezi sınav ya da  adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında çocuklarının spor, sanat ya da  müziğe yeteneği olduğunu düşünen veliler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı güzel  sanatlar ve spor liselerine kayıt için bugünden itibaren 28 Haziran'a kadar  başvuru yapabilecek.


 
Öğrencilerin yerleştirmelerinde kullanılacak ortaokul başarı puanı,  ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının  aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacağından bu öğrencilerin LGS merkezi sınav  puanları, yetenek sınavlarında dikkate alınmayacak.
 
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfını bitiren  öğrenciler, dilekçe ile birlikte öğrenim görmek istediği okul türlerinden en  fazla iki okul müdürlüğüne başvurabilecekler.
 
Öğrencilerin listeleri 29-30 Haziran'da açıklandıktan sonra Temmuz  ayının ilk haftasında yetenek sınavları tamamlanacak ve öğrencilerin kayıtları  LGS sonuçlarına bakılmadan yapılabilecek.

Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 1-5  Temmuz'da komisyonlarca yapılacak. Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 puan  barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak, değerlendirmeye  alınmayacak. Yetenek sınavında 50 ve üzerinde puan alanların ise yetenek sınavının  yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u alınarak, 100 tam puan  üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacak.
 
En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler  bazında belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste 5 Temmuz'da mesai  bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek.  Milli Eğitim Bakanlığınca, bu yıl Türkiye genelindeki 82 güzel  sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına 11 bine yakın öğrenci  yerleştirilmesi planlanıyor.

Bilsem öğrencileri direkt kayıt olabilecek

Bu liselere öğrenci seçimi için yetenek sınavı, bölümler bazında  oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirilecek.  Güzel sanatlar liselerinde, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel  bilgi ve beceriler kazandırmak ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan  yetiştirilmesi için eğitimler veriliyor. Uluslararası yarışmalarda ilk üç  dereceye girenler ile Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı öğrencilerden  görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli öğrenciler, yetenek  komisyonu olmadan güzel sanatlar liselerine direkt kayıtlarını yaptırabilecek.Görsel sanatlar ile müzik bölümleri bulunan güzel sanatlar liselerinde  Türkiye genelinde 82 okulda 16 bin 50 öğrenci eğitim alıyor. Geçen sene güzel  sanatlar lisesine 4 bin 910 öğrenci alındı.

Spor alanında nitelikli öğrenciler yetiştiriliyor

Spor liselerinde ise öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel  bilgi ve beceriler kazandırılarak bu alanda nitelikli insan yetiştirilmesi  yönünde eğitim öğretim faaliyetleri yürütülüyor. Bu liselere giriş için komisyonlar aracılığıyla yapılan yetenek  sınavlarında, öğrencilerin esneklik, dayanıklılık ve koordinasyon, çabukluk ve  hız, kuvvet, ritm, sporculuk geçmişi, takımdaki başarıları gibi kriterlere  bakılarak değerlendirme yapılıyor.Takım sporlarında ulusal ve uluslararası derecesi olan yetenekli  öğrencilere, belirlenen ölçütlere göre daha fazla puan veriliyor. Geçen yıl spor  liselerine Türkiye genelinde 6 bin 236 öğrenci kayıt yaptırdı.

Milli sporcu unvanı kazanmış ortaöğretim kurumlarının 9'uncu ve  10'uncu sınıf öğrencilerinin, spor liselerine kayıtları yetenek komisyonu  kurulmadan yapılabiliyor. Türkiye'de 76 spor lisesinde 17 bin 850 öğrenci eğitim  alıyor. Güzel sanatlarda 2 bin 447, spor liselerinde bin 313 öğretmen görev  yapıyor.

Günün Özeti

  1. EĞİTİM
  2. öğrenci
  3. MEB
  4. yetenek
  5. GÜNCEL Haberleri

Günün Özeti

Eğitim Gündemi
Röportaj
MEB Duyuruları
YÖK Duyuruları
Sınav Soruları