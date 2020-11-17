'Meal Müslümanlığı'

Günümüzde, tarihte çokça tekerrür ettiği gibi bozuk fırkalar mevcut. ‘Tabiat boşluk kaldırmaz’ kuralı gereği bir boşluk olduğunda, batıl fikirler orayı doldurur. Rahmetli Mehmet Zahid Kotku’nun, “Mecbur kalmadıkça gaflette bulunan insanların arasına girmemeli. Yoksa sahip olduğumuz sermayemizi de kaybederiz” tespiti de kulağımıza küpe olmalı. İlim, doğru yerden alınmalı ki mantıklı gelen söze çabuk aldanmayalım. İslam akaidi, Resulullah zamanında nasıl ise bugün de odur. Örneğin bir takım fırkaların, sonradan çıktı diye mezhepleri reddetmesi tam anlamıyla bir el çabukluğudur. Senet ilmi, Batılı müsteşriklerin bile parmaklarını ısırdığı muhteşem bir ilim. Mezhebi reddedenlerin kendi yollarının dahi bir mezhep olduğunu akledememeleri düşündürücüdür. Sözüm ona Kur’an Müslümanı olduğu iddiasındakilerin mealle yetinmesi, ironik bir durumdur. Mahmut Topbaş Hoca’nın “Benim mealdekiler, benim anladıklarımdır. Eğer ona uyarsan, o zaman da ‘Toptaş Mezhebi’nden olursun” tespiti sözün bittiği yerdir.



‘Aklımı kullanıyorum’ iddiasıyla aslında yaptığı şeyin aklını kullanmak değil aklını putlaştırmak olduğunu zanneden aldanmışlara bilmem ki nasıl anlatmalı. Rabbim basiret versin.