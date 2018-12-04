MDOB'dan Neşet Ertaş'ın türküleri

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın şarkılarını yeniden yorumlandığı bir konser verdi.

Mersin Kültür Merkezi'ndeki konserde, topluluğun orkestra şefliğini Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın, koro şefliğini Anıl Aydın yaptı.

Konserde, Bengi İspir Özdülger (Soprano), Nihan Çetin Aydın (Mezzo-soprano), Onur Polat (Tenor) ve Zafer Erdaş (Bas) solist olarak görev aldı.

Programda Neşet Ertaş'ın "Ahirim Sensin, Neredesin Sen, Gönül Dağı, Yazımı Kışa Çevirdin, Al Elma Boyanır mı, Mühür Gözlüm, Niye Çattın Kaşlarını, Dertli Yoldaş, Zahidem, Ah Yalan Dünya, Kesik Çayır Biçilir mi, Doyulur mu, Dane Dane Benleri var ve Yanıyorum", eserleri seslendirildi.

Konseri izlemeye gelen çok sayıda kişi, alkışlarıyla sanatçılara destek verdi.