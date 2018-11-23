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MDOB "Tangopera" müzikaline hazırlanıyor

Eserin prömiyeri, 27 Kasım'da gerçekleştirilecek

23 Kasım 2018 Cuma 16:52
MDOB "Tangopera" müzikaline hazırlanıyor

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), etkileyici müzikleri ve görsel şovlarıyla dikkati çeken "Tangopera" müzikalini 27 Kasım'da ilk kez seyirciyle buluşturacak.

Librettosu Murat Göksu'ya ait, orkestra şefliğini Serdar Yalçın'ın üstlendiği eserin provaları Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Koreografi ve rejisörlüğünü Uğur Seyrek, koro şefliğini Anıl Aydın'ın yaptığı eserde, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Tarı Deniz üstlenecek.

Görsel şovlarıyla adından söz ettirmeyi hedefleyen esere MDOB orkestra ve korosu da etkileyici bestelerle eşlik edecek.

Eserde başlıca rolleri Sevil Erçak, Funda Uyanık, Dağhan Ergün, Erhan Kaya, Korhan Dinçer, Erdem Özdemir, Nihan Çetin Aydın , Serkan Karagöz, Beste Berk, Duygu Çınar, Ayşegül Devrim Dinçer, Dilara Köse, Ayşin Alev Lal ve Victoriia Medunka paylaşacak.

"Tangopera" müzikali, yıllar süren eğitiminin ardından iş bulamayan Alexsandro'nun, "Zamansızlar" adlı barda işe başlaması ve sonrasında gelişen olayları anlatıyor.

Eserin prömiyeri, 27 Kasım'da Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 16:52
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