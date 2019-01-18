MDOB "Carmen Operası" hazırlıklarını tamamladı
Mersin Devlet Opera ve Balesi, romandan operaya uyarlanan "Carmen"i, yarın yapılacak prömiyerde seyirciyle buluşturacak18 Ocak 2019 Cuma 12:29
MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Fransız yazar Prosper Merimee'nin aynı adlı romanından operaya uyarlanan "Carmen"in prömiyerini yarın gerçekleştirecek.
Librettosunu Henri Meilhac ve Ludoviç Halevy'in yazdığı operanın provaları, prömiyerin yapılacağı Mersin Kültür Merkezi'nde tamamlandı.
Seyirciyle ilk kez yarın saat 20.00'de buluşacak olan eserin rejisörlüğünü Haldun Özörten, orkestra şefliğini Vladimir Lungu, dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Tarı Deniz, koreografisini de Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir üstleniyor.
Fransız yazar Merimee'nin aynı adlı romanından uyarlanan operanın koro şefliğini Anıl Aydın, çocuk korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz yapacak.
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