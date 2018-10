Ünlü gazeteciden McKinsey anlaşmasına tam destek

HaberTürk yazarı Serdar Turgut, Türkiye’nin McKinsey ile anlaşmasına tam destek verdi. Turgut, hükümetin arkasında durulması gerektiğini belirtti ve Atatürkçülere önemli bir çağrıda bulundu. İşte

Serdar Turgut’un bugünkü yazısı:

Türkiye’nin yeniden dengelenme sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak emin ve kararlı adımlarla Türk ekonomisinin geleceğini düzenliyorlar. Neredeyse bir modelden yeni bir modele geçilmek isteniyor. Dolayısıyla bu büyük bir dönüşüm. Alınan kararların belki anında etkisinin görülememesi de buna bağlı ama orta ve uzun vadede çok daha güçlü bir ekonomk altyapı kurulduğu kesin.

Alınan kararlardan yeni bir tanesini de Berat Albayrak, New York’ta açıkladı. Bakanlık bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi’nin uluslarası danışmanlık firması McKinsey ile çalışacağını söyledi.

Sonuna kadar destekliyorum

Benim ekonomi yönetiminin almış olduğu en doğru kararlardan bir tanesi olarak gördüğüm ve sonuna kadar desteklediğim bir adıma bazı çevrelerin verdiği tepkiye baktığımda, salı sabahı yeni geldiğim Türkiye’de, sanki sürreel bir film seyrediyormuş gibi oldum.

Dengeler yeniden kuruluyor

Türkiye bir ara uluslararası sermaye ile bağlantılarını sanki koparmış gibiydi.

Eskiden gerektiğinde kendi çıkarları için Türkiye’nin yanında duran ve Washington da dahil güç merkezlerinde Türkiye’yi savunan global sermaye güçleri Türkiye’ye uzak durmaya başlamışlardı.

Bu sürdürülebilir bir durum değildi.

Hele de ekonomimiz üzerinde büyük bir algı operasyonu yapılırken bu durum kontrol altına alınmasaydı ulusal güvenliğimizi bile zedeleyebilecek boyutlara ulaşabilirdi.

McKinsey ekonomik reform pakatlerini oluşturulması ve uygulanmasında uzmanlaşmış ve bunlara global sermayeden aktif destek almanın yöntemlerini en iyi bilen şirkettir.

Yönetimin arkasında durmalıyız

Yönetimin attığı bu adım sorunlara rasyonel bakmayı bilen ve ülkesini seven her insanın doğal olarak sevineceği bir adım olması gerekirken, her konudan eleştiri çıkaranlar, öfkeleriyle düşünenler, AK Parti ve Erdoğan’a kızgınlıkları gözlerini karartmış olanlar, akıllara zarar tavırlar alabliyorlar.

Bunun IMF’e teslimiyete benzediğini ve hatta Düyun-u Umumiye dönemine dönüldüğünü saçmalayanlar bile çıkabildi.

Vatanseverlik ortak paydasında buluşmak

Bu insanlar neden şunu görmüyorlar bunu anlamak mümkün değil; ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bugün siyasi kavgalar, geçmişin hesaplaşmalarını yapmak zamanı değil.

Bugün gereken ülkenin, yönetimin ve verdiği mücadelelerin arkasında herkesin durmasıdır.

Ben özellikle Atatürkçüler'e bu çağrıyı yapmak istiyorum.

Şimdi biliyorum ki bunu yazdım diye bazıları, "Herkes aynı fikirde mi olsun, hiç tartışma hiç muhalefet olmasın mı?" diyeceklerdir.

Hayır olacak tabii ki.

Sadece bugünlerde herkesin vatanseverlik ortak paydasında bir araya gelmesine gerek var. Ak Parti ile Atatürkçüler bu ortak paydada bugün bir araya gelebilirlerse 'ekonomik kriz' diye algısı oluşturulan şeyin 'k'sı bile kalmaz bu ülkede.