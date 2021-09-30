McGurk kimdir? McGurk nerede görev yapıyor?

Brett H. McGurk 20 Nisan 1973 tarihinde doğdu. George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump hükümetlerinde üst düzey farklı ulusal güvenlik pozisyonlarında görev yapmış Amerikalı diplomat, avukat ve akademisyen. Amerika Birleşik Devletleri bünyesinde görevi DEAŞ ile Mücadele Küresel Koalisyonu'nun özel Başkanlık görevini üstlendi. Bu göreve Ekim 2015'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanmıştı.

McGurk, Başkan Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerini çekme kararı almasının ardından 2018 Aralık ayında görevinden istifa etmiştir. Ocak 2021'de, ABD Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika koordinatörü olarak McGurk'u görevlendirmiştir. McGurk, Suriye’Dde terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor.

Brett McGurk, Irak'ın Erbil ve Musul kentlerini ziyaret ettikten sonra Kobani'ye geçmişti, YPG'li teröristlerle bir araya gelmişti. Görüşmeye terör örgütü PKK’nın suriye’deki kolu PYD'den Enver Müslim, YPG'den Polat Can ve Aldar Halil gibi terörist isimler de katılmıştı. McGurk’un, Türkiye tarafından başına 4 milyon lira ödül konan "Şahin Cilo" kod adlı PKK'lı Abdi Ferhad Şahin’i koruyup kollaması da ayrı bir ikiyüzlülük olarak görülmekte.