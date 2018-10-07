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Khabib Khabib Nurmagomedov'dan Conor McGregor açıklaması

Conor McGregor’ın, Müslüman sporcu Khabib Nurmagomedov’un dinine ve ailesine küfrettiği ortaya çıktı. McGregor’ı 4. raundda deviren Müslüman sporcu Khabib, rakibinin ekibine saldırmasıyla ilgili, “Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez.” açıklamasında bulundu.

07 Ekim 2018 Pazar 15:38
Khabib Khabib Nurmagomedov'dan Conor McGregor açıklaması

Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'ı 4 raunt sonunda yendikten sonra kafes dışına çıkması ve İrlandalı boksörün ekibine saldırması hakkında konuştu.

İşte Nurmugamedov'un sözleri:

"Nevada Atletik Komisyonu'ndan ve Vegas'tan özür diliyorum. Biliyorum, benim en iyi tarafımı görmediniz. Fakat, ben de bir insanım.

İnsanlar, benim kafesten sıçrayışım ve sonrası hakkında konuşuyorlar sadece, bunu anlamıyorum. Conor McGregor dinime hakaret etti, ülkeme hakaret etti, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsümü parçaladı. Birkaç insanı öldürmeye teşebbüs ettiler. Bu konuşulanlar nedir? İnsanlar, kafesten çıkışımı mı konuşacaklar sadece? Anlayamıyorum...

Bakın, bu spor saygı doludur, küfürle dolu bir spor değil. Ben oyunu değiştirmek istiyorum. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez."

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 15:38
  1. Conor McGregor
  2. Khabib Nurmagomedov

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