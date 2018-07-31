MCBÜ Manisa Savunma Sanayisi Teknoloji Geliştirme Kümesi Güdümlü Projesi hayata geçiyor

İmza törenine, MCBÜ Manisa Teknokent Genel Müdürü, TTO Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, TTO üyesi ve Proje Teknik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi M. Bahattin Akgül, Teknopark Yönetim Kurulu Başkan V. , TTO üyesi ve Proje İdari Koordinatörü Doç. Dr. Ali Çipiloğlu, TTO Savunma Teknolojileri Direktörü Kadir Çıtak, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Veli Oğuz, Zafer Kalınma Ajansı Program Yönetimi Birimi Başkanı Erce Şengül, Zafer Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Taylan Uygun ve Ajans personeli katıldı.

Proje kapsamında TTO öncülüğünde Manisa Savunma Sanayisi Teknoloji Geliştirme Kümesi kurulacak. İlk etapta Manisa olmak üzere Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerini de içeren TR33 Bölgesi’nde savunma sanayisine yönelik ürün geliştirme konusunda kapasite oluşturulacak ve gerekli kabiliyetlerin kazanılması sağlanacak.

Proje ile ilk etapta savunma sanayimizin başat aktörleri olan ASELSAN, TAI, ROKETSAN gibi firmalar için özellikle kilit teknoloji içeren ürünlerin geliştirilmesi sağlanacak ve bunlara alt yüklenicilik hizmeti verilecek. Proje kurgusuna göre tasarım, kilit teknoloji ve kalite-kontrol süreçleri MCBÜ TTO bünyesinde kurulacak olan Manisa Tasarım ve Birleştirme Teknolojileri Merkezinde (TABTEM) olacak; ara parçaların/malzemelerin üretilmesi ise Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerinden kümeye dahil olacak firmalara yaptırılacak. Proje kapsamında ve Ajans tarafından yapılacak diğer destekleyici faaliyetlerle birlikte, TR33 Bölgesi’nde savunma sanayisine yönelik hizmet sunabilecek firmaların tespit edilmesi ve kapasitenin geliştirilmesi sağlanacak.

Projenin 16,5 milyon TL olan toplam bütçesinin 14 milyon 850 bin TL’si Zafer Kalkınma Ajansı tarafından finanse ediliyor. Üniversitemizin ortak olarak yer aldığı projede iştirakçi olarak Manisa TSO, Afyonkarahisar TSO, Kütahya TSO ve Uşak TSO; Manisa Kalıp ve Makina İmalatçıları Birliği (MAKİM), Turgutlu Metal Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TURMESAD); Akhisar OSB, Salihli OSB, Soma OSB ve Turgutlu OSB ile özel sektör firmaları bulunuyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, "Milletimizin tekrar uyanışına, dirilişine, güç ve kuvvet kazanmasına, tarihte tekrar söz sahibi olmasına imkân ve fırsat sağlayacak bu proje, inşallah savunma sanayiindeki yerli ve milli çalışmalara ciddi mânâda destek verecek. Biz üniversite olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bu ülkede sorumluluk sahibi herkes ibadet aşkıyla sorumluluklarını yerine getirecek. Bu durum hem bizim için, hem özel sektör için geçerli. İbadet aşkı ile bu işe giriştiğimiz zaman aşamayacağımız engel, başaramayacağımız bir şey olmayacaktır. Böyle bir proje ve böyle bir birliktelik, Türk Milletinin bir ferdi olarak beni heyecanlandırıyor. Bu proje inşallah çok güzel sonuçlara yol açacak” dedi.