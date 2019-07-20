0553 313 94 23

Mbye Diagne'nin yeni adresi belli oldu

Galatasaray’ın birkaç gündür transfer görüşmesi yaptığı Diagne için Suudi Arabistan’ın Al Nassr kulübüyle anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:12
Mbye Diagne'nin yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da Mbaye Diagne bilinmezliği nihayet çözülüyor. Sarı-Kırmızılılar birkaç gündür pazarlık halinde olduğu Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile Diagne için anlaşmaya vardı. Cimbom, 18 milyon Euro'dan açtığı pazarlıkta 14 milyon Euro'ya kadar indi ve sonunda anlaşma sağlandı. Transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

3 milyon euro prim vermişti

Galatasaray geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli golcüye 10+3 milyon Euro ödemişti. Cimbom 10 milyon Euro bonservis, 3 milyon da prim vermişti.

Mental açıdan sıkıntıları var

Sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Fatih Terim, geçen sezon mental açıdan sorunlar yaşayan Mbaye Diagne ile çalışmak istemediği için yönetim yıldız golcüyü gönderme kararı aldı.

​46 maçta 42 golü var

Mbaye Diagne Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de 46 maçta görev aldı. Bu maçlarda 42 gole imza attı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:12
  1. Galatasaray
  2. Diagne
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli’de domates, patates ve soğan fiyatı ile yüz güldürüyor
    1. Denizli’de domates, patates ve soğan..
    2. Bandırma’dan ‘SEN UMUT OL’ mesajı
    3. KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu başladı
    4. Başkan Ataç: “Özel çocuklarımıza sahip..
    5. Kayseri İtfaiyesi 6 ayda 2 bin 443..
    6. ‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu
    7. Kılavuzsuz adım atmayın
    8. KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük..
    9. Bakan Koca’dan Kıbrıs Barış Harekatı..
    10. Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi..
    11. Otoyolda feci kaza: 2 ölü
    12. Rusya’da yaşlı adam kadını tecavüzden..
    13. Sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6..
    14. Bakanlıktan "gıda zehirlenmeleri"..
    15. Kozmetik ürünleri satan iş yerleri..
    16. Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek..
    17. Musabeyli ilçesindeAişe Caminin..
    18. Ticari taksilere sıkı denetim
    19. Aydın'da iki ayrı trafik kazası: 3..
    20. 70 yıllık evli çift, 26 dakika arayla..
    21. Başkan Kavaklıgil planlarını mahalle..
    22. Jandarma ve emniyet birimlerinden..
    23. (Özel haber) Sporcu Performans Ölçme..
    24. Madenciler greve hazırlanıyor
    25. KKTC’de binler şafak nöbetinde
    26. Huzurevi’nde AFAD semineri
    27. Trabzon’da dolmuşlara ‘öğrenci..
    28. Traktörün altında kalan sürücü..
    29. Tünelde iki araç kafa kafaya çarpıştı:..
    30. Uyuşturucu operasyonunda 12 şahıs..
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'