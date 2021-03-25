MBÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi indir
MSÜ sınav giriş belgesi ekranı | Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021'de yapılacak. Adaylar sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgisi nasıl alınır?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında yapıldı. MSÜ sınavı başvurusunda bulunanlar sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ÖSYM, MSÜ sınav giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi indir
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav 135 dakika sürecek. Adaylar, ÖSYM ais üzerinden sınav giriş bilgilerine ulaşabilir. Sisteme TC kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
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