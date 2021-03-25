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Eğitim MBÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi indir
Eğitim

MBÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi indir

MSÜ sınav giriş belgesi ekranı | Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021'de yapılacak. Adaylar sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, MSÜ sınav giriş belgisi nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 14:24:00 -
MBÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi indir

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında yapıldı. MSÜ sınavı başvurusunda bulunanlar sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ÖSYM, MSÜ sınav giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi indir

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak olan sınav 135 dakika sürecek. Adaylar, ÖSYM ais üzerinden sınav giriş bilgilerine ulaşabilir. Sisteme TC kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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