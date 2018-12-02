MBS'nin Moritanya ziyareti

NOVAKŞOT (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) Moritanya ziyareti kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.

Moritanya resmi haber ajansı AMI'nın haberine göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurt dışı turu kapsamında ülkeye gelen MBS'nin ziyareti esnasında gelir ve sermayeye uygulanan çifte vergilendirmenin sonlandırılması ve vergi kaçakçılığına ilişkin anlaşma yapıldı.

Bunun yanı sıra su, kanalizasyon, çevre ve kalkınma konularında mutabakat zaptı imzalandı.

Veliaht Prens, 22 Kasım'da Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurt dışı turuna çıkmış ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Tunus, Arjantin'i ziyaret etmiş ve son olarak da Moritanya'ya gelmişti.

Moritanya'daki en büyük muhalif oluşumlardan Ulusal Demokratik ve Birlik Forumu, dün MBS'nin ziyaretine tepki göstermişti. Ayrıca geçen perşembe üniversite öğrencileri, Novakşot'ta MBS'nin muhtemel ziyaretine tepki için gösteri düzenlemişti.

