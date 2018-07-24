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Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dolarda hareketlilik

Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi. Karar öncesi 4.76 seviyelerinde yer alan dolar/TL 4.91 seviyesini aştı.

24 Temmuz 2018 Salı 14:17
Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dolarda hareketlilik

Merkez Bankası faizi yüzde 17.75 seviyesinde sabit tuttu. 

Yurtiçi piyasa TCMB'nin faizleri değiştirmemesine sert tepki gösterdi. Karar öncesi 4.76 seviyelerinde yer alan dolar/TL ilk tepki olarak 4.9150 seviyesini gördü. Kur, ardından 4.89 seviyelerine geriledi.

Euro/TL ise 5.77 seviyelerini gördü ve 5.73 seviyelerinde dengelendi.

Günün ilk yarısında 95.500 seviyesini gören Borsa İstanbul ise 95.000 seviyelerinden yüzde 3 düşüşle 92.900 seviyelerine geriledi. İlk tepkinin ardından BIST, 93.300 seviyelerinde...

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:17
  1. İstanbul
  2. Merkez Bankası
  3. MB
  4. faiz kararı
  5. Dolar

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