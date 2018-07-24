Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dolarda hareketlilik
Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi. Karar öncesi 4.76 seviyelerinde yer alan dolar/TL 4.91 seviyesini aştı.24 Temmuz 2018 Salı 14:17
Merkez Bankası faizi yüzde 17.75 seviyesinde sabit tuttu.
Yurtiçi piyasa TCMB'nin faizleri değiştirmemesine sert tepki gösterdi. Karar öncesi 4.76 seviyelerinde yer alan dolar/TL ilk tepki olarak 4.9150 seviyesini gördü. Kur, ardından 4.89 seviyelerine geriledi.
Euro/TL ise 5.77 seviyelerini gördü ve 5.73 seviyelerinde dengelendi.
Günün ilk yarısında 95.500 seviyesini gören Borsa İstanbul ise 95.000 seviyelerinden yüzde 3 düşüşle 92.900 seviyelerine geriledi. İlk tepkinin ardından BIST, 93.300 seviyelerinde...
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