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Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolarda düşüş

Merkez Bankasının faiz kararını sonrası dolar 5,38 seviyelerinden 5,30'a kadar geriledi. Dolar/TL şu sıralarda 5,34'ten işlem görüyor.

13 Aralık 2018 Perşembe 16:02
Merkez Bankasının faiz kararı sonrası dolarda düşüş

Merkez Bankası'nın faizleri piyasa beklentisine paralel olarak yüzde 24 seviyesinde sabit bırakmasının ardından dolar kuru gevşedi. Karar öncesi 5,38 seviyelerine çıkan kur, ilk tepkide 5,30 seviyelerine kadar geriledi. Dolar şu sıralar 5,34 TL seviyesinden işlem görürken euro ise 6,09 TL'den alıcı buluyor.

'Operasyon" açıklaması sonrası 5,40'ı gördü

Dolar dün güne 5,35'li seviyelerden başlamıştı. "Fırat'ın doğusuna operasyon" açıklamasıyla 5,40'a kadar yükselen dolar günü 5,35 seviyesinden kapatmıştı.

Gözler yarın açıklanacak Fitch'inTürkiye değerlendirmesinde

Yılın son faiz toplantısından sonra gözler yarın açıklanacak Fitch'in Türkiye not değerlendirmesine çevrildi. Yurt dışında ise bugün saat 15:45'te ECB politika faizi açıklanacak.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:02
  1. Türkiye
  2. Merkez Bankası
  3. Fitch
  4. dolar

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