Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolarda yükseliş

Merkez Bankası,yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,4'ten 13,4'e yükseltti. Petrol fiyatları tahmini 2018 için 68 dolardan 73 dolara ve Gıda fiyatları tahmini 2018 için yüzde 7'den yüzde 13'e yükseltti.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamanın ardından 4,89 seviyelerinden güne başlayan dolar 4,91 seviyelerine kadar çıktı.