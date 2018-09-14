Cari açık ne kadar? Türkiye'nin cari açığı ne kadar? Temmuz'da cari açık ne kadar oldu?

Merkez Bankası son dakika olarak Temmuz ayına ilişkin cari açık rakamlarını açıkladı. MB’in temmuz ayı cari açık verilerine göre, cari açık temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari açık Haziranda 2 milyar 973 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Merkez Bankası (MB) temmuz ayı cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler açığı, temmuzda 1 milyar 751 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 54 milyar 560 milyon dolar oldu Cari işlemler açığı, haziranda 2 milyar 973 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş ve bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı da 57 milyar 386 milyon dolara gerilemişti.