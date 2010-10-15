MB, gecelik faiz oranını düşürdü
Doların Türk Lirası karşısında erimesinin önüne geçmek isteyen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranlarını borçlanmada yüzde 6,25'ten yüzde 5,75'e indirirken, borç vermede faiz oranını yüzde 8,75'te sabit tuttu.15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 2,25'ten yüzde 1,75'e indirildi. Yüzde 11,75 olan borç verme faiz oranı ise değiştirilmedi.
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