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Mazotla benzin arasında fark 5 kuruşa inecek

PÜİS motorine 22, benzine ise 19 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Benzindeki indirim pompa fiyatına yansıyacağı için motorinle arasındaki fark 5 kuruşa düşecek.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:03
Mazotla benzin arasında fark 5 kuruşa inecek

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) motorine 22, benzine ise 19 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Benzindeki indirim pompa fiyatına yansıyacağı için motorinle arasındaki fark 5 kuruşa düşecek.

Pompaya yansıyacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Okumuş, "20 Kasım salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekliyoruz" dedi.

Okumuş şunları söyledi: "20 Kasım 2018 Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde 22 kuruş, benzinde ise 19 kuruşluk indirim bekliyoruz. Benzinde devletin ÖTV alacağı kalmadığı için Salı gününden geçerli olacak 19 kuruşluk indirim pompaya yansıyacak."

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:03
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