Mazota ne kadar zam geldi? Benzine ne kadar zam geldi? LPG ne kadar oldu?

LPG’ye ne kadar zam geldi? LPG ne kadar oldu? Mazota ne kadar zam geldi? soruları dolar kurunun bugün de bir hayli yükselmesiyle birlikte araç sahipleri tarafından merak edilir oldu. ePki LPG’ye ne kadar zam geldi? Mazot ne kadar oldu? Mazota ne kadar zam geldi? Benzine ne kadar zam geldi? İşte anlık benzin, mazot, LPG fiyatları.