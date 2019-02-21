0553 313 94 23

Mazot ve gübre destek ödemeleri yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “2018 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri”nin yarından itibaren çiftçilere ödenmeye başlanacağını bildirdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:28
Mazot ve gübre destek ödemeleri yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “2018 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri”nin yarından itibaren çiftçilere ödenmeye başlanacağını bildirdi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “2018 Yılı Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri”ne ilişkin açıklamada bulundu. 2018 yılına ait Mazot ve Gübre Destek Ödemelerinin, tüm ülke çapında çiftçilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacağının müjdesini veren Bakan Pakdemirli, “Kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilerimize yarın saat 18.00’den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerimize ödemeleri 01 Mart 2019’da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilerimize ise 08 Mart 2019’da ödeme yapılacak. 2018 yılına ait Mazot ve Gübre Desteklemeleri çerçevesinde, 2 milyon 126 bin 968 çiftçimize; mazot desteği olarak 2 milyar 331 milyon 292 bin 114 TL, gübre desteği olarak ise 540 milyon 946 bin 712 TL ödeyeceğiz. Toplamda çiftçilerimize 2 milyar 872 milyon 197 bin 508 TL ödemiş olacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Horasan’da Meclis Üyeleri tanıtıldı
    1. Horasan’da Meclis Üyeleri tanıtıldı
    2. Mazot ve gübre desteği ne zaman..
    3. Görevdeyken ölen vali isminin..
    4. Bilecikspor transferin son gününde 2..
    5. Vatandaştan İmamoğlu’na15 Temmuz..
    6. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    7. GSO Başkanı Ünverdi, Gazişehir Öğrenci..
    8. Başkan Ataç, kırsaldaki vatandaşlarla..
    9. Otomobil halk otobüsüne arkadan..
    10. Kaybolan Alzheimer hastası hem karadan..
    11. Sivasspor'da Antalyaspor maçı..
    12. Eşi işsiz kalınca meslek öğrendi
    13. Bozburun’da hayvancılıktaki sorunlar..
    14. Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu..
    15. Judo müsabakaları ve Analig seçmeleri..
    16. AK Parti'nin Denizli mitingi
    17. Başkentte "Kahvaltı Festivali"
    18. Ücretli öğretmenlerden "kadro" talebi
    19. "Struma gemisinde 77 yıl önce hayatını..
    20. DG Sivasspor’da, Antalyaspor maçı..
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!