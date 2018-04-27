Mazot hırsızları uyurken enselendi!

Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçeye bağlı Kılıçköy yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun deposundan 377 litre mazot çalarak, bidonlara dolduran K.Z. (26) ve M.K. (23), kiraladıkları otomobille Keşan'a döndü. Aracı Evreşe Caddesi üzerinde boş araziye park eden 2 şüpheli, mazot dolu bidonları dışarı çıkararak otomobilde uykuya daldı. Devriye görevi yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın çevresinde çok sayıda bidon olmasından şüphelenerek, içerisinde uyuyan K.Z. ve M.K.'yi uyandırdı. Bidonlardaki mazotun çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine 2 şüpheli, gözaltına alındı. K.Z.'nin daha önce de bir kamyondan 300 litre mazot çaldığı belirlendi.



K.Z. ve M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, tutuklanarak, cezaevine konuldu.