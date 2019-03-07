Mazlumun sesine uyan!

Nazire Aktaş

Birileri var mı?

-(uzaktan bir ses) evet buradayız.

Hani biz neden göremiyoruz?

-Buradayız ya! Bağırıyoruz, görüyoruz.

Bağırıyor musunuz? Sesiniz bize ulaşmıyor, görüyor musunuz? Görüyorsunuzdur ama kalp gözüyle değil. DÜŞÜNELİM!

Haklıdır mazlum şu beş karış dünyada birbirimizi göremez, duyamaz, el uzatamaz olmuşuz. Zalim mazluma neler yapıyor da bizler sadece onları gazetelerden, haberlerden gördüğümüz kadarıyla kalıyoruz. HİÇ SES YOK! İlk bakışta gördüklerimizden yüreğimiz sızlıyor evet onlara üzülüp hatta bir damla gözyaşı akıtıp daha akan o bir damla gözyaşımız yere düşmeden yanakta kuruyup onları unutuyoruz NE YAZIK! Sahi unutuyoruz diyorum da gerçekten unutabiliyor muyuz? Sanki yüreğimizde hissettiğimiz o acı kalbimizin bir kenarında duruyor da biz onu göstermeye, dışarı çıkarmaya korkuyor gibiyiz KORKMAYALIM. NE VAR KORKACAK?

Peki, mazlumun suçu ne? Sadece İslam’ı, Müslümanlığı, haktan ve haklıdan yana olmayı seçmiş olmaları. Ah! Şu mazlum kardeşlerimiz kadar olamıyoruz ya oysa 82 milyonuz. Müslümanlığın gereği olan şu gür sesimizi bir çıkarabilsek, zalime bir duyurabilsek o zaman kim karşımızda durabilir? Kim durdurabilir bizi? HİÇ KİMSE… Ama nerede? Birlik olmayı, oldurmayı unutmuşuz. Kalmamış ki içimizde mazlumu savunacak cesaret.

Ey Müslüman! Sen böyle mi olacaksın? Zalim mazlumu gözlerinin önünde birer birer düşürecek de sen eli kolu böyle bağlı mı kalacaksın? Kalbine, gözüne gaflet perdesini böyle mi kapatacaksın? Görmezden mi geleceksin bütün bunları, YAPMA! Beklemem senden sen böyle mi olacaksın. Mehmet Akif diyor ya; ‘hakkı hayatındır senin ey Müslüman / kurtar artık o bi çareyi Allah için / artık ölüm uykularından uyan’ bu kalpler bu gözler artık çok uyumadı mı? Daha çok geç olmadan uyanalım, uyandıralım artık mazlumun sesini tam olarak kalpten duyma vaktimiz geldi de geçiyor.