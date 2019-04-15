Mazlumların umudu yine Türkiye

Her türlü tehlikeye rağmen Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği tarafından Yemen’de 7 ayrı insanı yardım projesi hayata geçirildi.

İyiliğe doğru yol almak ve yardımseverlerle muhtaçların buluşacakları nitelikli ortamları oluşturmak adına çalışan Yedi Başak insani yardım derneğinin temsilcileri tehlikelere rağmen Yemen’e giderek, 7 ayrı insanı yardım projesinin koordinasyonu için 6 bölgesinde inceleme yaptı. Türkiye halkının dualarını ve emanetlerini bölgeye ulaştıran Yedi Başak Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, bölgede yaşadıkları ile mazlumların, dünyada ki en büyük umudunun Türkiye olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade etti. Gıda paketleri, hijyen paketleri, bebek maması dağıtımı gibi birçok insani yardım çalışmasının ardından savaş ve zorlu şartlara rağmen okuluna devam etmeye çalışan öğrencileri de ziyaret eden Bulut, ile beraberindeki dernek yöneticileri, yürekleri titreten birçok olaya şahitlik ettiklerini kaydetti. Okul ziyaretleri esnasında yaşanan ve yürekleri burkan olayı anlatan Dernek Yön. Kur. Bşk. Bulut, “Yemen’de bizleri bir olay derinden etkiledi. Ziyaretine gittiğimiz bir okuldaki lise öğrencisi kız çocuğu ağlayarak yanımıza geldi ve bize ’Şuan burada tarihi bir olay yaşıyoruz’ dedi. Neden olduğunu sorduğumuzda ise, ’Buraya bize yardım ulaştırmak için bazı batılı ülkelerden gelenler oldu fakat biz hep bir Müslüman ülkeden de gelen olacak mı diye düşünüp, bekledik. Sonunda Türkiye’den sizler geldiniz’ dedi. Yine aynı okulda bir kızımız kalabalığın arasından bize yaklaştı. ’Buyur kardeşim sana nasıl yardımcı olabiliriz. Bizden ne istersin ihtiyacın nedir’ diye sorduğumuzda ise, kendisinin bir diyaliz hastası olduğunu öğrendik. Kız bize, ’Benim babam şehit oldu. Babamı gözlerimin önünde öldürdüler. Buraya, bu okula, yardım getiren ilk Müslüman kişiler olarak sadece sizinle bir fotoğraf çektirmek istiyorum. Bir de benim manevi babam Türkler olsun. Türkiye bize hep sahip çıksın’ dedi. Bu sözler yine gözlerimizi yaşarttı" diye konuştu.