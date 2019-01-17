Mazlumları unutmayan Türk gönüllüleri Yemen'e ulaştı

İç savaşlarla yerinden yurdundan edilen ve kıtlıkla boğuşan Yemen halkı için Türkiye’den harekete geçen yardım gönüllüleri Yemen’e ulaştı.

İyilikte Yarışanlar Derneği, mevcut savaştan dolayı yerlerinden edilen sivillerin durumunu iyileştirmek ve açlık krizi ile boğuşan halka yardım ulaştırmak için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını vurguladı.

"Halkın dörtte üçü insani yardıma muhtaç"

İyilikte Yarışanlar Derneği Genel Başkanı Fatih Taşkıran, savaş halinin açlık ve susuzlukla boğuşan Yemen halkının durumunu daha da kötüleştirdiğini belirtti. İnsani yardım ekiplerinin ülkeye giriş yaptığını dile getiren Taşkıran, “Yemen halkının yaklaşık dörtte üçü insani yardıma muhtaç. Şu an bölgede dünyanın en feci insanlık felaketi yaşanıyor. Yeni doğan bebekler süt hakkından bile mahrum durumda. Anneler yeterli beslenemiyor, devam sütü bulunamadığı için de ufacık bebekler hayata tutunamıyorlar.” dedi.

Her on dakikada beş yaş altı çocuk hayatını kaybediyor

Bölgede yaşanan kaos ortamının insani yardım çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirten Taşkıran, “Yardım ekiplerimiz insanlık dramına seyirci kalmadılar ve her türlü riski alarak bölgeye gittiler. Ülkede siyasi bir otoritenin olmaması insani yardım faaliyetlerini riske atıyor. Türkiye kamuoyu ve karar alıcıları Yemen halkının yalnız bırakılmaması için harekete geçmeye davet ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Yemen'de, BM verilerine göre, her on dakikada beş yaş altı bir çocuk önlenebilir bir sebeple ölüme kurban gidiyor. Yemen'in genelinde yaklaşık 3.5 milyon insan evlerini terk etmiş durumda.