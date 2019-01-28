MAZLUMDER'den "28 Şubat mağdurları yeniden yargılansın" talebi

ANKARA (AA) - İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dalaz, "28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın brifingli siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz." dedi.

MAZLUMDER Ankara Şube Başkanlığınca dernek merkezinde düzenlenen basın toplantısında, 28 Şubat mahkumlarının yeniden yargılanması ve serbest bırakılması talebi dile getirildi.



Dalaz, 28 Şubat mahkumlarının hak taleplerine kulak verilmesinin başta yargı, iktidar ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görev olduğunu söyledi.

Mevcut mahkemeleri gerekirse gecelerini gündüzlerine katarak bu sorunu çözmeye davet eden Dalaz, "28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın brifingli siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

- "Bu insanlar tekrar adil bir şekilde yargılansın"

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu Sözcüsü Soner Kartal ise 28 Şubat mağdurlarının hak ihlallerini dile getirdiklerini söyledi.

Kartal, 28 Şubat mağdurlarının af değil yeniden yargılanma talep ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onlar o dönemde haksız yere tutuklandıklarını, haksız yere işkencelerden geçtiklerini biliyor. Biz de burada yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Devletin organları da bunu ispatladı. O dönemde karar veren savcı, hakim veya tutuklama yapan polislerin birçoğunun paralel yapının elemanları olduğu tespit edildi. Bu hakim savcılar ya yurtdışına kaçtı ya da şu anda tutuklular, görevlerinin başında değiller. Buna rağmen verdikleri kararlar sorgulanmıyor. Özellikle yetkililere çağrı yapıyoruz; bu konuda kararlar tekrar gözden geçirilsin, bu insanlar tekrar adil bir şekilde yargılansın. Bu insanların çok basit sebeplerle veya farklı hiçbir ceza almadan serbest bırakılacağı görülecektir."

- "İnancını dünyevi menfaatleri için değiştirmeyenlere teşekkürler"



Enderun Eğitim Vakfı adına konuşan Faruk Özcan da 28 Şubat mağdurlarıyla ilgili bir çalışmanın yapılmamasının kendilerini derinden yaraladığını ifade etti.

Özcan, "28 Şubat'ta dik duran, inancını, düşüncesini, manevi hayatını hiçbir şekilde dünyevi menfaatleri için değiştirmeyen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de hak, adalet, hürriyet çırpınışını sürdüren hem sivil toplum kuruluşlarına hem de bireylere çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

28 Şubat'ta başörtüsü gerekçesiyle 19 yıl öğretmenlik yapamayan ancak 4 yıl önce görevine iade edilen Canan İlhan da "Haklarımız iade edilse de şu anda 28 Şubat mağdurlarının hakları iade edilmediği müddetçe o sevinci yaşayamıyor, o mutluluğu hissedemiyoruz." dedi.

Babası müebbet hapis cezası alan ve 19 yıldır cezaevinde bulunan Musab Arasan ise çocukluğunda ve ilk gençlik çağlarında babasından uzak kalmak zorunda olduğunu ve bir an önce adaletin tecelli etmesini istediğini dile getirdi.