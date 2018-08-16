Mazluma umut zalime hedefiz

MEHMET AYTEKİN / MEKKE

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Biliyoruz ki devletimiz, mazlumlara umut olduğu için zaman zaman zalimlerin hedefi olmaktadır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke’deki Din Hizmetleri Ataşeliğinde basın toplantısı düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının hacı adayları için yaptığı hazırlıklar hakkında bilgi veren Erbaş, bu yıl 80 bini aşkın vatandaşın bin 200 otobüs ile Arafat’a çıkacağını bildirdi.

Erbaş, “Başkanlığımız üst düzey görevlilerinden ve üniversitelerimizden 57 kişilik özel bir irşat ekibi kurdu. 398 kadın irşat görevlimiz var. Yine 413 kafile başkanı ve bin 729 din görevlisi hocamızla bu irşat faaliyetlerine katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Arafat’taki çadırların kaliteli, klima ve halılarıyla donanımlı şekilde inşa edildiğini belirten Erbaş, Mekke ve Medine’deki hastaneye ek olarak bu yıl Arafat’ta da hastane kurulacağını belirtti. Erbaş Avrupa’dan gelen hacı adayları ve görevli personel ile birlikte bu yıl 84 bine yakın vatandaşın kutsal topraklara geldiğini ifade etti.

Suudi yetkililerin Avrupa’daki hacı adaylarına ilişkin yeni bir karar aldığını ifade eden Erbaş, bu kapsamda Avrupa’da hac şirketlerinin kurulacağı ve bu şirketler üzerinden hacca gidileceğini belirtti. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının 3 şirketi olduğunu bu yıl her şirkete 500 kontenjan verildiğini kaydetti. İlerleyen dönemde, şirket sayısının artırılacağını dile getiren Erbaş, Avrupa için 5 bine yakın bir kontenjan ayrılacağını söyledi

Erbaş, “15 yıl bekleyen hacı adaylarına bir öncelik tanınması söz konusu mu” sorusu üzerine, daha önce bir kereye mahsus uzun süre bekleyen hacı adaylarına öncelik tanındığını ancak şu anda sayının çok fazla olması nedeniyle böyle bir yola başvurmanın mümkün olmadığının altını çizdi. Diyanet İşleri Başkanlığının hac ücretini dolar üzerinden aldığı yönündeki iddialara da cevap veren Erbaş, “Bu iddialar doğru değil. İki yıl önce de sadece haccın değil her türlü alışverişin milli paralarla yapılması konusunda bir seferberlik başlatılmıştı. Biz o zaman dolardan vazgeçtik ve şu an hac ve umre ücretlerini dolar ile almıyoruz” diye konuştu.

Suudi yönetiminin Kâbe’nin etrafını genişletmek istediğini belirten Erbaş, “Vizyon 2030 ile Kâbe’nin etrafını daha fazla genişleterek daha fazla insanın hac yapmasını sağlamaya yönelik bir proje yürütüyorlar. Bu projenin içinde Mekke-Medine arası hacı adaylarının raylı sistemle taşınması gibi çalışmalar var” ifadelerini kullandı.