Mazluma kör haine kalkan

Güneydoğu’yu kana bulayan Kobani olaylarının talimatını veren HDP’li provokatör Selahattin Demirtaş’ın başvurusunu bir yılda karara bağlayarak “hak ihlali var, serbest bırakın” diyen AİHM’in yaman çelişkileri tepki çekiyor. Katillere kol kanat gererek jet hızıyla skandal kararlara imza atan AİHM, milli ve manevi hassasiyetlere sahip kişi ve kuruluşlar için ya aleyhte kararlar veriyor ya da dosyaları uzun yıllar bekletiyor.

Terör borazanına öyle, milletin adamına böyle

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Türkiye’yi şikayet ettiği dosyasını bir yıl gibi kısa bir zamanda karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), provokatör Demirtaş’ın tutukluluğuna son verilmesi görüşünü bildirdi. Aynı AİHM, 28 Şubatçı zorbaların İBB Başkanlığı döneminde siyasetten men etmek istediği Recep Tayyip Erdoğan’a ise kör ve sağır kalmıştı. Şiir okuduğu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ceza verilen, Pınarhisar Cezaevi’ne atılarak siyasetten men edilenRecep Tayyip Erdoğan, konuyu 1999’da AİHM’e taşıdı. AİHM, 4 yıl boyunca dosyayı gündemine almadı. AİHM, Erdoğan’ın cezaevinden çıktığı, parti kurduğu, seçimlere girdiği, milletin oylarıyla iktidar olduğu zaman zarfında söz konusu başvuruyla ilgili kılını dahi kıpırdatmadı. Erdoğan, Başbakan olarak Meclis’e girdiği 2003 yılında başvurusunu geri çekti.

Başörtüsü yasağının arkasında da aihm var

Haçlı Batı’nın hukuksuzluk merkezi AİHM, 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle üniversiteye sokulmayan Leyla Şahin’in başvurusunda da çirkin yüzünü gösterdi. Başörtülü olduğu gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi’nde derslerine girmesine engel olunan Leyla Şahin’in başlattığı hukuk mücadelesinde konu AİHM’e taşındı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin din, eğitim ve ayrımcılıkla ilgili maddelerine aykırı olduğu nedeniyle 1998 yılında Şahin’in AİHM’e götürdüğü skandal, yeni bir skandala tosladı. AİHM, Şahin’in aleyhinde karar vererek İÜ’nün “laiklik ve eşitlik” ilkesini gözettiğini, Allah’ın emri olan başörtüsünün ise “siyasi simge” olduğunu öne sürerek hukuk cinayeti işledi.

Teröriste hürriyet

Teröristler için özgürlükçü kararlar alan AİHM, merhum Necmeddin Erbakan Hoca’nın önünü kesen 28 Şubat diktasının Refah Partisi’ni kapatma kararında “az bile yaptılar” duruşu sergiledi. Milletin oyuyla iktidara gelen Refah Partisi’nin önce 28 Şubat post-modern darbesiyle iktidardan indirildiği ardından Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldığı süreçte dosyayı önünde bulan AİHM, Refah Partisi’nin kapatılmasını da meşru bir karar olarak değerlendirerek demokrasi ve cumhuriyet ilkelerini çiğnedi. 2001’de açıklanan rezil kararda, 28 Şubatçıların iddiaları tekrarlanarak partinin şiddet ve irtica odağı olarak laikliği tehdit eder hale geldiğine hükmedildi.

10 yıl beklettiler

PKK borazanı Demirtaş için 1 yılda karar veren AİHM, gazetemiz Akit’in 28 Şubatçı Güven Erkaya ile ilgili “Hakkımızı helal etmiyoruz” manşeti nedeniyle cezalandırılan yazarımız Abdurrahman Dilipak ve merhum Hasan Karakaya’nın dosyasını tam 10 yıl bekletti. 28 Şubat sürecinin baş aktörlerinden Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’nın icraatlarını eleştiren Akit Gazetesi’nin “Hakkımızı helal etmiyoruz” başlıklı manşetine bağlı olarakHasan Karakaya ve Abdurrahman Dilipak’ın köşe yazılarından dolayı 30 bin TL tazminat cezası verilmişti. Astronomik tazminat cezası sonrası Abdurrahman Dilipak’ın 30 yıllık gazetecilik emeğinin birikimiyle aldığı ev icrada satıldı.

Başlatılan hukuk mücadelesi sonucunda dosya 2005 yılında “ifade özgürlüğünün ihlal edildiği” şikayetiyle AİHM’e götürüldü. AİHM, hak ihlalilinin ayan beyan ortada olduğu dosyayı tam 10 yıl bekletti. 2014 yılında kararını açıklayan AİHM, verilen para cezasının çok olduğuna ve başvurucuların savunma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. AİHM, maddi tazminat ile ise bir hükme varmayarak bu kararını ertelemekle yetindi.

Kemalistler Demirtaş için seferber

Provokatör Selahattin Demirtaş’la ilgili AİHM’in verdiği skandal karar başını CHP’nin çektiği laikçi Kemalistleri heyecanlandırdı. CHP PM üyesi Gamze Pamuk Ateşli, AİHM’in Demirtaş kararının sevindirici olduğunu söyleyerek, Demirtaş’ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini savundu. İzmir Barosu’ndan yapılan açıklamada ise, “AİHM’in açık hükmüne rağmen, yürütmeden sorumlu makamların kararı uygulamak zorunda olmadıklarına dair açıklamalarını” endişeyle izledikleri ifade edildi.