0553 313 94 23

"Mazlum Filistin halkını desteklemek her şerefli insanın vazifesidir"

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, bölge ve dünya ülkelerinden Filistin direnişinin güçlenmesi için desteklerini arttırmalarını istedi

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:06
"Mazlum Filistin halkını desteklemek her şerefli insanın vazifesidir"

TAHRAN (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, mazlum Filistin halkını desteklemenin her şerefli insanın vazifesi olduğunu belirterek, Filistin direnişine destek çağrısında bulundu.

İran Meclisi Haber Ajansı'ndaki (ICANA) habere göre, Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Filistin Parlamentosu'ndaki Değişim ve Islah Bloku Başkanı Mahmud ez-Zehhar başkanlığındaki Filistin heyetini kabul eden Laricani, Filistin'de yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede mazlum Filistin halkını desteklemenin "her şerefli insanın vazifesi" olduğunu ifade eden Laricani, İsrail rejiminin cinayetlerini dünyadaki tüm insanlara anlatmaları gerektiğini kaydederek, "İşlenen bu cinayetlerin ortaya çıkması Filistin halkının daha fazla destek bulmasına yol açacaktır." dedi.

Laricani, tüm bölge ve dünya ülkelerinin Filistin direniş hareketinin günden güne daha da güçlenmesi ve büyümesi için desteklerini arttırmaları temennisinde bulundu.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:06
  1. Filistin
  2. iran
  3. Kudüs
  4. Laricani
  5. Tahran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tebessüm eden yüz, hayra dönük gönül ömre ömür katıyor
    1. Tebessüm eden yüz, hayra dönük gönül..
    2. Vakıf Katılım’dan konut sektörüne..
    3. Dahiliye iç hastalıkları bölümü hangi..
    4. Bakan Pakdemirli'den süt üreticisine..
    5. "CHP'nin başındaki zat bir projedir"
    6. Brüksel'de "sarı yelekliler" protesto..
    7. Diş lekeleri neden oluşuyor?
    8. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    9. Bakan Pakdemirli: "Ulusal Süt..
    10. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    11. Bebek odasını hazırlarken uzun vadeli..
    12. Bakan Bekir Pakdemirli, "Litre başına..
    13. "Fırat'ın doğusunda teröristleri..
    14. Hemen bıçak altına yatmayın!
    15. ABD'yi karıştıran iddia! 'Trump, Fed..
    16. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    17. Türkiye'den çok sert Suriye mesajı!
    18. Kekiğin faydalarını biliyor musunuz?
    19. Maçın ardından
    20. Özel Sporcular Futbol Ligi
    Binali Yıldırım 'affı' açıkladı, gözyaşlarını tutamadı!
    Binali Yıldırım 'affı' açıkladı, gözyaşlarını tutamadı!
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti