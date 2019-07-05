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Mazlum-Der’den Başkan Güder’e ziyaret

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUM-DER) Genel Başkanı Ramazan Beyhan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:29
Mazlum-Der’den Başkan Güder’e ziyaret

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUM-DER) Genel Başkanı Ramazan Beyhan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti.


İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUM-DER) Genel Başkanı Ramazan Beyhan, beraberinde dernek yöneticileri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.


Burada konuşan MAZLUM-DER Genel Başkanı Ramazan Beyhan, zalimlere karşı mazlumlarla dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, “MAZLUM-DER, kim olursa olsun zalime karşı mazlumlar için dayanışan bir dernektir. Aşağı yukarı 30 yıla yakın bir çabası var. İnsan hakları mücadelesi veriyor. Biz bu mücadeleyi verirken kendimize en yakın hissettiğimiz partnerler, yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerle bu çerçevede sürekli görüşüyoruz. Hem sorunlar varsa bunları birebir iletmek, hem de onlarında önemli gördüğü hususları onlarla istişare ederek birlikte çalışıyoruz. Ben onun için başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Desteğini istiyoruz. MAZLUM-DER bir tanedir. Hem destek ister, hem de yanlış gördüğü zaman eleştirir. Bunu da herkes müsamahalı görür” dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, MAZLUM-DER’in üstlendiği göreve dikkat çekerek, “Ne mutlu dünya üzerindeki yaşayan mazlumların yanında olanlara diyorum. Böyle ulvi bir görevi ifa ettikleri için teşekkür ediyoruz. Rabbim güçlerini, kuvvetlerini, kudretlerini arttırsın ki dünya üzerindeki mazlum sayısı azalması adına gayret sarf etsinler. Gerçekten 90 yıllarında kurulan ve özel de Türkiyemizde bulunan mazlumların elinden tutmaya çalışan, onların haklarını zalimden alma adına gayret sarf eden, daha sonrasında da tüm dünya üzerinde yayılarak dünya mazlumlarının sesi olma adına çaba sarf ediyorlar. Bu yönü ile onlara teşekkür ediyoruz. Rabbim kolaylıklar versin. Hakikaten uğraşmış oldukları iş ve alan zor bir alan. Mazlumun yanında durmak, onun hakkını savunmak demek, zalimin karşısında durmak demektir. Tabi zalimin karşısında da çok az insan bugüne kadar durmuştur. Bu duruşlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Hepimizin görevi, insana ve insanlığa faydalı olma adına bir şeyler yapabilme adına bu dünyaya gönderilmişiz. Yerel yönetimler kendi yerellerinde bu çabayı, gayreti sarf etmeli, sivil toplum örgütleri farklı mecrada, alanlarda bu faaliyetlerini yürütmeli. Ve biz biliyoruz ki belki dünyada 100 tane zengin, 7 milyar 800 milyon insana hükmediyor, onların haklarını gasp ediyor. Ve biz istiyoruz ki dünya üzerinde herkes Rabbimin kendilerine nasip etmiş olduğu rızıktan istifade etsinler diye çabamız, gayretimiz bu. Herkesin aslında bir MAZLUM-DER fonksiyonunu kendi kişiliğinde icra ve ifa etme gereğinin olduğunu düşünüyoruz. İnşallah temennimiz mazlum sayısını azalması, bunun yanında zalim sayısının da azalması ve biz yine biliyoruz ki zalimin azalması, mazlumun bilinçlenmesi ve güçlenmesine bağlıdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:29
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