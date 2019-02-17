Mazlum-Der Olağan Genel Kurulu Tamamlandı Mazlum-Der Kayseri Şubesi’nin, 10.

Mazlum-Der Kayseri Şubesi’nin, 10. olağan genel kurulu sona erdi.

Mazlum-Der Kayseri Şubesi delegeleri, yeni yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere Kocasinan Belediyesi konferans Salonunda bir araya geldi.

Yapılan seçimle, Ahmet Taş, Adnan Evsen, Ahmet Şan, Seyfullah Yıldırım, Mehmet Şerif Gündüz yönetim kurulu asil üyeliğine getirildi.

Yönetim ileriki günlerde kendi içinde görev dağılımı yaparak başkan seçimini yapacak.

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